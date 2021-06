Am 21. und 22. Juni, also morgen und übermorgen, findet der Amazon Prime Day 2021 statt, an dem es für Prime-Mitglieder zahlreiche Sonderangebote aus den unterschiedlichsten Bereichen geben wird. Zur Einstimmung gibt es jetzt schon mal einige Amazon-Eigenmarken günstiger. In diesem Artikel verschaffen wir euch einen kurzen Überblick über die wichtigsten Deals. Die Liste aller schon gestarteten Eigenmarken-Deals findet ihr hier:

Amazon Prime Day: Eigenmarken im Angebot

Echo-Lautsprecher

Unter den Echo-Lautsprechern, die euch Unterhaltungen mit Alexa ermöglichen, gibt es bereits eine breite Auswahl günstiger, angefangen vom günstigen Echo Dot bis hin zum Echo Show für diejenigen, die zum Ton auch gern ein Bild hätten. Hier eine Auswahl der Angebote:

Kindle Reader

Den gewöhnlichen Kindle Reader in der Version mit integriertem Frontlicht bekommt ihr für 49,99 Euro statt 79,99 Euro. Auch den hochwertigen Kindle Paperwhite gibt es schon günstiger, nämlich für 69,99 Euro statt 119,99 Euro. Andere Modelle wie der Kindle Oasis sind bis jetzt hingegen noch nicht reduziert.

Generalüberholte Geräte: Fire TV Cube und mehr

Neben reduzierter Neuware gibt es auch ein paar generalüberholte Geräte aus verschiedenen Bereichen im Angebot. Hier sind die Preise besonders günstig. Es ist allerdings schwer zu sagen, wie lange die Deals gültig sein werden. Erfahrungsgemäß ist der Vorrat bei generalüberholter Ware nicht allzu groß.

Sicherheitssysteme, Kameras und mehr

Seit einiger Zeit hat Amazon auch Sicherheitssysteme, Überwachungskameras, Türklingeln und allerlei andere Geräte zur Aufrüstung des eigenen Heims im Sortiment. Viele, wenn auch nicht alle davon gibt es schon jetzt günstiger. Hier nur eine kleine Auswahl:

Was ist mit Fire TV Sticks und Fire Tablets?

Fire TV Sticks und Fire Tablets sind heute (abgesehen von den erwähnten generalüberholten Produkten) noch nicht reduziert. Wir gehen aber fest davon aus, dass morgen zum Prime Day mindestens ein Teil der Modelle ebenfalls günstig im Angebot sein werden. Zumindest war das bislang immer der Fall. Die Deals sollen um Punkt Mitternacht starten. Vermutlich werdet ihr sie hier finden:

Amazon Prime Day: Fire TV Sticks

Amazon Prime Day: Fire Tablets