2. Amazon Prime Day 2023: Den Fire TV Stick 4K gibt’s schon jetzt zum halben Preis!

Schon vor dem offiziellen Start der Amazon Prime Deal Days bekommt ihr jetzt den Fire TV Stick und den Fire TV Cube im Angebot.

Amazon hat weitere frühe Angebote zum 2. Amazon Prime Day gestartet. Ab jetzt bekommt ihr unter anderem den beliebten Amazon Fire TV Stick in verschiedenen Varianten günstiger, mit Rabatten von bis zu 50 Prozent. Für alle, die das Maximum an Power möchten, gibt es auch den Fire TV Cube günstiger. Hier findet ihr den Überblick über die Deals:

Die Angebote laufen allesamt bis zum Ende des 2. Prime Days am 11. Oktober, sofern sie nicht schon vorher ausverkauft sind. Hier die Deals in der Übersicht:

Weitere frühe Angebote des 2. Amazon Prime Day

Der 2. Amazon Prime Day 2023 läuft am 10. und 11. Oktober unter dem Namen „Prime Deals Days“ und wird tausende Angebote exklusiv für Prime-Mitglieder bringen. Viele der Amazon-Eigenmarken gibt es aber schon jetzt günstiger, darunter zum Beispiel Echo Smart-Lautsprecher, Fire Tablets und Kindle Reader. Die Angebote findet ihr hier:

Was bieten die Amazon Fire TV Sticks?

Die Fire TV Sticks werden allesamt mit einer Alexa-Sprachfernbedienung und noch einigem weiteren Zubehör geliefert.

Mehr Apps & Komfort: Die Amazon Fire TV Sticks dienen in erster Linie dazu, dass ihr auf eurem Fernseher Apps benutzen könnt, die dieser nicht von sich aus unterstützt. Außerdem ist das Fire OS schneller und komfortabler als die Betriebssysteme vieler Smart TVs. Ein weiterer Vorteil ist die Alexa-Sprachfernbedienung, die die Navigation durch Menüs deutlich vereinfacht und es euch erspart, die Titel von Filmen mühsam mit der Fernbedienung einzutippen.

Full HD oder 4K: Der normale Amazon Fire TV Stick unterstützt nur Auflösungen bis 1080p, UHD-Auflösung bekommt ihr erst ab dem Fire TV Stick 4K. Der Fire TV Stick 4K Max ist noch ein bisschen schneller und verfügt über etwas mehr Arbeitsspeicher, außerdem unterstützt er WiFi 6.

Mehr Leistung mit dem Fire TV Cube: Wenn ihr das Maximum an Leistung haben wollt, solltet ihr aber zum Fire TV Cube greifen. Dieser bietet nicht nur den schnellsten Prozessor, sondern auch integrierte Mikrofone und Lautsprecher, wodurch ihr euch auch dann mit Alexa unterhalten könnt, wenn der Fernseher aus ist. Im Grunde bekommt ihr hier also einen Echo Smart-Lautsprecher und einen Fire TV Stick in einem.

