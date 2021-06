Zum Amazon Prime Day gibt es neben vielen anderen Angeboten wie beispielsweise 4K-Fernseher und Bundles mit dem Sony DualSense und dem Sony Pulse 3D auch jede Menge Amazon-Eigenmarken günstiger. Viele davon sind schon vorab am Sonntag in den Prime Day gestartet, heute sind nun auch Fire Tablets und die beliebten Fire TV Sticks dazugekommen. Die Übersicht findet ihr hier:

Amazon Prime Day: Eigenmarken (u.a. Fire TV Sticks, Fire Tablets) im Angebot

Die Deals sind wie alle Prime Day Angebote nur für Prime-Mitglieder verfügbar. Wenn ihr noch kein Prime-Abo habt, könnt ihr eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft abschließen.

Fire TV Stick & Fire TV Cube

Falls ihr unzufrieden mit dem App-Support eures Fernsehers seid oder gern eine Alexa-Sprachfernbedienung hättet, dann ist ein Amazon Fire TV Stick vielleicht das Richtige für euch. Vor allem die 4K-Variante gibt es zum Prime Day günstig. Sie ist um knapp 52 Prozent reduziert, von 59,99 Euro auf 28,99 Euro. Auch den Fire TV Stick Lite, der Auflösungen bis Full HD unterstützt und eine nur mit den nötigsten Buttons (aber trotzdem mit Sprachsteuerung) ausgestattete Fernbedienung bietet, gibt es günstiger. Hier sinkt der Preis von 29,99 Euro auf 18,99 Euro. Der normale Fire TV Stick ist bislang nicht reduziert.

Falls euch der Fire TV Stick 4K noch nicht gut genug ist, könnt ihr auch zum Fire TV Cube greifen. Dieser bietet alles, was ihr dort bekommt, und lässt auch noch dazu viele andere kompatible Geräte steuern. Außerdem könnt ihr euch über den Fire TV Cube auch dann mit Alexa unterhalten, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist. Ihr bekommt ihn zum Prime Day für 59,99 Euro statt 119,99 Euro und somit zum halben Preis.

Amazon Fire TV Cube statt 119,99€ für 59,99€

Fire Tablets

Fire Tablets gibt es sowohl in der 8-Zoll- als auch in der 10-Zoll-Version im Angebot. Die 7-Zoll-Version ist bisher hingegen nicht reduziert, außer in der teureren Kids-Edition. Die Fire-Tablets gibt es wie immer in verschiedenen Varianten mit oder ohne Werbung und mit mehr oder weniger Speicherplatz. Hier eine Auswahl der günstigsten Varianten:

Echo-Lautsprecher, Kindle Reader und Sicherheitssysteme

Verschiedene andere Amazon-Eigenmarken wie Echo-Lautsprecher, Kindle Reader, Überwachungskameras und Alarmanlagen gibt es schon seit gestern günstiger. Einen Überblick über diese Angebote haben wir euch bereits in einem separaten Artikel verschafft, den ihr hier findet:

