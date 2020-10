Am Amazon Prime Day gibt es neben vielen weiteren Deals auch günstige Gaming-Headsets. Die meisten Angebote in dieser Kategorie laufen allerdings nicht den gesamten Prime Day hindurch, sondern sind als Blitzangebote nur für einige Stunden verfügbar.

Bei vielen der Headsets handelt es sich um sehr günstige No-Name-Produkte, die deshalb aber noch nicht schlecht sein müssen, sofern die eigenen Erwartungen nicht allzu hoch sind. Mit Turtle Beach und Klim sind zudem auch bekanntere Hersteller dabei. Wir erwarten, dass mit der Zeit noch weitere bekannte Marken dazukommen werden. Hier eine kleine Auswahl an aktuellen Angeboten, die noch bis heute Abend gültig sind, sofern nicht anders vermerkt:

Auch wenn die angebotenen Gaming-Headsets für PS4 und Xbox One gedacht sind, werden die allermeisten übrigens problemlos mit der PS5 sowie der Xbox Series X und S kompatibel sein. Mehr darüber, was es bei der Kompatibilität von Headsets mit den Next-Gen-Konsolen zu beachten gilt, erfahrt ihr in unserer Headset Kaufberatung:

