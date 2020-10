Zum Amazon Prime Day gibt es jetzt den LG OLED B9 günstig im Angebot. Die 55-Zoll-Version kostet noch 1.029 Euro statt 1.168,77 Euro. Die Variante mit 65 Zoll bekommt ihr für 1.499 Euro statt 1.684,90 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon in beiden Fällen gerade der günstigste Anbieter. Der Deal gilt noch bis 23:59 Uhr am Mittwoch, sofern die Modelle nicht schon vorher ausverkauft sind.

LG OLED B9 (4K, 55 oder 65 Zoll, HDMI 2.1) ab 1.029 Euro bei Amazon

Der LG OLED B9: Besser als der BX?

Der LG OLED B9 stammt aus 2019. Das macht aber nichts, im Gegenteil: Seinem Nachfolger LG OLED BX ist er sogar in mancherlei Hinsicht leicht überlegen. So verfügt er beispielsweise über die etwas höhere Spitzenhelligkeit, was der Darstellung von HDR-Inhalten zugute kommt. Beim Input Lag liegen beide Modelle nahezu gleichauf. Beim B9 liegt dieser bei gut 6 ms mit 120 Hz und bei etwa 14 ms mit 60 Hz. Damit ist der B9 hervorragend fürs Gaming geeignet.

Selbstverständlich besitzt der LG B9 auch die für OLED-TVs typischen hervorragenden Schwarzwerte und den unendlich hohen Kontrast, was für eine sehr hohe Bildqualität sorgt. Außerdem verfügt er über vier HDMI-2.1-Anschlüsse und eignet sich dadurch gut für die neuen Konsolen. Mit HDMI 2.1 in Verbindung mit der PS5 oder der Xbox Series X wird nämlich Gaming in 4K mit bis zu 120 fps prinzipiell möglich.

PS5 & Xbox Series X – Diese TVs nutzen die Power der neuen Konsolen

Wie alle LG OLEDs aus 2019 besitzt der B9 übrigens noch volles HDMI 2.1 mit 48 Gbit/s. Bei den LG OLEDs aus 2020 ist die Bandbreite leicht reduziert auf circa 40 Gbit/s. Fürs Spielen dürfte das allerdings kaum einen Unterschied machen. Außerdem verfügt der B9 über vier HDMI-2.1-Anschlüsse. Bei seinem Nachfolger BX sind es nur noch zwei.

