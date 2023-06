Amazon Prime Day: Jetzt über 100 Millionen Songs 4 Monate kostenlos hören mit Music Unlimited

Frühes Prime Day Angebot: Amazon Music Unlimited könnt ihr jetzt 4 Monate kostenlos testen.

Am 11. und 12. Juli findet der Amazon Prime Day 2023 mit tausenden Sonderangeboten für Prime-Mitglieder statt. Einige Prime Day Deals starten aber schon vorher. So könnt ihr beispielsweise schon jetzt Amazon Music Unlimited 4 Monate kostenlos testen, falls ihr bislang noch kein Abo hattet:

Normalerweise kostet das Abo monatlich 8,99€ für Prime-Mitglieder und 10,99€ für alle anderen. Das Angebot läuft bis zum Ende des Prime Day am 12. Juli und gilt wie alle Prime Day Deals nur für Mitglieder. Mehr zum Amazon Prime Day 2023 und den Vorab-Angeboten könnt ihr hier erfahren:

Was bietet Amazon Music Unlimited?

100 Millionen Songs streamen & runterladen: Mit Amazon Music Unlimited bekommt ihr Zugriff auf mehr als 100 Millionen Songs. Damit ihr diese selbst dann hören könnt, wenn ihr gerade unterwegs seid und keine gute Internetverbindung habt, könnt ihr sie nicht nur online streamen, sondern auch per App herunterladen.

Mit Amazon Music Unlimited hört ihr eure Songs mindestens in HD-Qualität, oft sogar in Ultra HD.

Von HD bis 3D Audio: Die Songs bekommt ihr allesamt mindestens in HD, also in CD-Qualität. Viele gibt es inzwischen sogar schon in Ultra HD, was bedeutet, dass sie im Vergleich zu HD über mehr als die fünffache und im Vergleich zu SD über mehr als die zehnfache Bitrate verfügen. Zum Teil wird sogar 3D Audio unterstützt, das für ein räumliches Klangerlebnis sorgt.

Podcasts & Hörspiele: Amazon Music Unlimited bietet aber nicht nur Musik. Auch viele hochwertige Podcasts sind inzwischen Teil des Sortiments, außerdem ist eine stattliche Anzahl an Hörspielen enthalten. Selbstverständlich hört ihr all das mit dem Abo werbefrei. Mehr könnt ihr auf Amazons Infoseite erfahren.

Amazon Music Unlimited vs. Spotify - Was ist besser?

Was die Größe der Musikbibliothek angeht, war Amazon Music Unlimited bis vor einigen Monaten noch mit einem deutlichen Abstand von rund 20 Millionen Songs in Führung. Inzwischen soll Spotify aber aufgeholt haben und nun ebenfalls rund 100 Millionen Songs bieten. Features wie Ultra HD oder 3D Audio sucht man hier aber noch vergeblich, in dieser Hinsicht ist Amazon weiterhin einen Schritt voraus. Ansonsten ähneln sich die Dienste sowohl inhaltlich als auch preislich. Das Spotify Premium-Abo liegt bei 9,99€ im Monat.

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr noch kein Prime-Abo habt, aber nicht von den tausenden Sonderangeboten ausgeschlossen bleiben wollt, die der Prime Day bieten wird, könnt ihr eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft starten. Dadurch bekommt ihr auch andere Vorteile wie tausende Filme und Serienstaffeln mit Prime Video, kostenlose PC-Spiele mit Prime Gaming und gratis Premium-Versand. Mehr erfahrt ihr hier:

