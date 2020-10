Kurz vor dem Ende des Prime Day hat Amazon nochmal ein besonderes Gaming-Angebot gestartet: Die PS4 Pro bekommt ihr jetzt schon für 239 Euro! Allerdings handelt es sich dabei nicht um Neuware, sondern um generalüberholte und überprüfte Geräte. Hier geht's zum Deal:

PS4 Pro (generalüberholt) für 239,99€

Theoretisch ist der Deal noch zwei Stunden gültig. Erfahrungsgemäß sind solche Angebote mit günstigen, generalüberholten Konsolen aber sehr schnell ausverkauft, auch weil die Stückzahl in der Regel eng begrenzt ist. Falls ihr zum Kauf entschlossen seid, solltet ihr euch damit also besser nicht zu viel Zeit lassen.

Übrigens: Die generalüberholte PS4 Slim hatte Amazon schon gestern im Prime-Day-Angebot. Inzwischen ist allerdings nur noch die Variante mit 500 GB übrig, die ihr für 169,99 Euro bekommen könnt. Hier geht's zum Angebot:

PS4 Slim 500 GB (generalüberholt) für 169,99€

Selbstverständlich gibt es am Prime Day neben Konsolen auch Spiele für die PS4 sowie für die Xbox One günstiger. Eine Übersicht über die besten Spiele-Deals haben wir euch schon gestern zusammengestellt. Mittlerweile sind ein paar der Angebote bereits ausverkauft, aber einige Schnäppchen sind noch zu haben. Amazons Übersichtsseite über die Spiele-Deals für PS4 und Xbox One findet ihr hier:

Amazon Prime Day: PS4- und Xbox-One-Spiele im Angebot

Weitere Angebote des Amazon Prime Day

Der Amazon Prime Day hat natürlich noch weit mehr als zu bieten als PS4-Spiele und -Konsolen. Prime-Mitglieder bekommen hier günstige Sonderangebote aus den verschiedensten Bereichen, allerdings nur noch bis Mitternacht. Hier haben wir eine Übersicht über die Prime-Day-Highlights zusammengestellt, in der ihr unter anderem günstige 4K-Fernseher, DVDs und Blu-rays sowie Deals für die Nintendo Switch findet. Zur Aktionsseite bei Amazon kommt ihr über diesen Link:

Amazon Prime Day: Zu den Angeboten