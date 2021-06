Prime-Mitglieder bekommen zum Amazon Prime Day eine ganze Reihe Smartphones von Herstellern wie Samsung, Xiaomi und Apple günstiger. In diesem Artikel haben wir euch ein paar der Highlights unter den Angeboten herausgesucht. Falls euch diese nicht reichen, könnt ihr hier selbst die besten Smartphone-Deals durchwühlen:

Amazon Prime Day: Zu den besten Smartphone-Angeboten

Die Angebote des Prime Day könnt ihr nur nutzen, wenn ein Prime-Abo habt. Die Deals laufen nur noch bis Mitternacht.

Samsung Galaxy S20 FE

Das Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB bekommt ihr sowohl in der 5G-Version als auch in der älteren Fassung ohne 5G günstiger. Mit einem Preis von 499 Euro beziehungsweise 426,55 Euro ist Amazon laut Vergleichsplattformen in beiden Fällen der günstigste Anbieter.

Samsung Galaxy S20 FE 5G für 499 Euro (UVP: 749€) bei Amazon

Das Samsung Galaxy S20 FE ist eine günstigere Version des normalen Galaxy S20. Die Auflösung ist mit 2.400 x 1.080 Pixeln etwas niedriger und es verfügt über weniger Arbeitsspeicher (6 GB statt 8 GB). Ansonsten sind die Unterschiede aber gering. Beide Smartphones verwenden den Prozessor Exynos 990 sowie ein hochwertiges AMOLED-Display mit 120 Hz. Der Akku des S20 FE hält sogar etwas länger durch als der des normalen S20.

Samsung Galaxy S20 für 426,55 Euro (UVP: 649€) bei Amazon

Xiaomi Poco F3 256 GB

Das Xiaomi Poco F3 mit 256 GB Speicher bekommt ihr für 299,99 Euro. Auch in diesem Fall ist Amazon laut Vergleichsplattformen der derzeit günstigste Anbieter. Ihr bekommt sogar noch In-Ear-Kopfhörer als Bonus zum Smartphones dazu.

Xiaomi Poco F3 statt 399,90€ für 299,99€ bei Amazon

Das Xiaomi Poco F3 bietet wie das Samsung Galaxy S20 FE ein AMOLED-Display mit 120 Hz und einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln. Als Prozessor dient der Snapdragon 870 mit Taktfrequenzen von bis zu 3,2 GHz, der Arbeitsspeicher ist 8 GB groß. 5G wird unterstützt.

Weitere Smartphone-Angebote (Auswahl):

Weitere Prime-Day-Angebote

Natürlich gibt es am Prime Day noch viele andere günstige Deals. Zum Beispiel sind zahlreiche 4K-Fernseher und Gaming-Headsets sowie die Nintendo Switch Lite stark reduziert. Auch einige Spiele gibt es günstiger. Hier geht's zur Übersichtsseite bei Amazon:

Amazon Prime Day: Zu den Angeboten

Alternativ könnt ihr euch auch hier bei uns über die bisherigen Prime-Day-Highlights informieren:

0 0 Mehr zum Thema Amazon Prime Day: Diese Angebote lohnen sich [Anzeige]