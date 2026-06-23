Amazon Prime Day: Diese Soundbars sind meine Empfehlungen im Sale

Diese Soundbar ist für mich die größte Überraschung unter den Prime Day Angeboten

Guter Sound im Heimkino ist in meinen Augen fast wichtiger als das bestmögliche Bild. Und aus Erfahrung weiß ich, dass der Prime Day eine der besten Gelegenheiten des Jahres ist, günstig an enorm leistungsstarke Soundbars zu kommen. Ich stelle euch hier die besten Soundbars vor, die ihr euch am Amazon Prime Day mit Rabatt sichern könnt. Darunter sind sowohl Premium-Stücke, als auch Preis-Leistungs-Champions. Auch Soundbars aus Deutschland sind mit von der Partie.

Meine Soundbar-Tipps am Prime Day in der Übersicht

Elf Lautsprecher für ein Halleluhja: Sony legt am Prime Day vor

Die Sony Bravia Theatre Bar 8 sorgt im Heimkino für ordentlich Atmosphäre. Die Elf verbauten Töner decken nicht nur den gesamten Frequenzbereich ab, sondern strahlen ihren Sound auch in alle Richtungen ab, sogar nach oben. So werden sogenannte "Phantomlautsprecher" erzeugt, sodass ihr das Gefühl habt, der Sound kommt auch aus Winkeln des Raumes, in denen gar keine Lautsprecher stehen.

Sonys Soundbar sorgt für markerschütternden Sound im Wohnzimmer.

So können Geräusche dreidimensional im Raum platziert werden. Ein Hubschrauber fühlt sich plötzlich wirklich so an, als würde er über eure Köpfe hinwegfliegen und ihr könnt jederzeit zuordnen, aus welcher Richtung ein bestimmter Sound kommt. Dank Rabatt am Prime Day könnt ihr euch die Soundbar mit über 200 Euro Rabatt sichern.

Premium-Sound von Samsung im Angebot

Wer auf besonders starken Bass steht, sollte einen Blich auf die Samsung HW-Q810GF werfen. Die sorgt mit dem externen kabellosen Subwoofer für ein Klangerlebnis, das einem durch Mark und Bein geht und welches ihr noch Stunden später spüren werdet. Auch Samsung hat hier nach oben zeigende Lautsprecher verbaut, damit Dolby Atmos sein volles Potenzial entfalten kann.

Samsung gehört zu den besten Soundbar-Herstellern weltweit

Hinzu kommt eine Funktion, bei der die Soundbar euren Raum auf seine Akustik hin überprüft und dabei Objekte identifiziert, die der Schallausbreitung schaden. Anschließend passt die Soundbar ihre Ausgabe an eure Raumakustik an. Diese Funktion solltet ihr nicht unterschätzen, da die Akustik eines Raums den Klang maßgeblich beeinflusst.

Auch Soundbars aus Deutschland unter den Angeboten

Gleich zwei Klangstangen deutscher Hersteller mischen am Prime Day mit: Die Nubert nuPro XS-8500 RC und die Teufel Cinebar Ultima. Beides sind exzellente Soundbars, allerdings haben wir es hier mit zwei völlig unterschiedlichen Preisklassen zu tun.

Die Nuber NuPro XS-8500 RC ist nicht nur eine einfache Soundbar, sondern eher ein massiver Soundtresor, in seinem großen Gehäuse Platz für richtig fette Speaker bietet. Sie ist außerdem mit bis zu 100 KG belastbar, sodass ihr euren TV direkt darauf stellen könnt. Ein externer Subwoofer ist dabei gar nicht nötig, der steckt nämlich auch direkt mit im massiven Gehäuse.

Mein Kollege durfte die Soundbar bei sich zuhause ausprobieren und war vom Sound mächtig beeindruckt.

Auch bei den Anschlüssen stellt Nubert die Konkurrenz hier in den Schatten: HDMI eARC, Optisch, Coaxial, Aux In, USB und Bluetooth 5.0 mit aptX HD. Damit ist alles vorhanden, was man sich nur wünschen kann.

Der andere deutsche Kandidat ist im Vergleich ein wahres Leichtgewicht, kostet dafür aber auch nur einen Bruchteil und um ehrlich zu sein: Optisch überzeugt sie mich auch mehr, als der gigantische Klotz von Nubert.

Premium-Sound aus Deutschland ist am Prime Day deutlich reduziert.

Klanglich hat Teufel schon mehrmals gezeigt, dass sie es drauf haben und das ist auch bei der Cinebar Ultima nicht anders. Denn auch hier kommt die von Teufel entwickelte Dynamore-Technologie zum Einsatz, die dafür sorgt, dass sich Klang besonders gut im Raum verteilt. Wer auf deutsche Qualität setzen will, der ist hier an der richtigen Adresse.

Zwei Preis-Leistungs-Tipps für den Prime Day

Wer etwas weniger Geld in sein Heimkino stecken will, für den habe ich zum Abschluss noch zwei heiße Kandidaten:

Zum einen die Ultimea Poseidon M60 Boom. Die ist selbst ohne Rabatt ein wahres Schnäppchen und bringt mit fünf Tönern und einem externen Subwoofer trotzdem genügend Klangkraft mit, um eurem Setup ein gehöriges Update zu verpassen. Die Soundbars von Ultimea landen regelmäßig unter dem Angebots-Hammer von Amazon, und das ist dieses Jahr nicht anders.

Guter Sound muss nicht zwangsläufig teuer sein.

Amazon reduziert am Prime Day natürlich auch die eigenen Tech-Produkte. Was läge also näher, als euch hier die Amazon Fire TV Soundbar Plus zu empfehlen? Im Gegensatz zum Standard-Modell, was ich übrigens niemandem empfehlen würde, hat sie einen Modus für verbesserte Dialoge und ist sogar Dolby Atmos fähig.

Amazons eigene Soundbar ist ein Preis-Leistungs-Knüller.

Egal, für welche Soundbar ihr euch entscheidet, ihr werdet am Prime Day ein gutes Schnäppchen für hervorragenden Heimkino-Sound abstauben, also schlagt am besten direkt zu, bevor die besten Deals ausverkauft sind.