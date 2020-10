Der Amazon Prime Day ist gestartet und bringt Prime-Mitgliedern ein paar günstige Angebote aus dem Hause Sony. Eines davon ist die Amazon-exklusive Steelbook Edition des PS4-Hits The Last of Us Part II. Diese könnt ihr jetzt für 43,99 Euro (plus Versand) statt 69,99 Euro bekommen. Das Angebot gilt bis Mittwoch um 23:59 Uhr oder solange der Vorrat reicht.

The Last of Us 2 Steelbook Edition statt 69,99€ für 43,99€ im Angebot

Zu Bedenken ist, dass bei ab 18 freigegebenen Spielen recht hohe Versandkosten von 4,87 Euro anfallen. Diese müsst ihr natürlich nur einmal pro Lieferung bezahlen, sodass es sich eventuell lohnt, gleich mehrere Titel zusammen zu bestellen. Amazon hat zum Prime Day selbstverständlich noch eine ganze Reihe weiterer Spiele für PS4, Xbox One und Nintendo Switch im Angebot. Die Übersicht findet ihr hier:

Generalüberholte PS4-Konsolen ab 169,99 Euro

Außerdem hat Amazon PS4-Konsolen zu sehr günstigen Preisen im Angebot. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Neuware, sondern um generalüberholte und geprüfte Geräte. Die PS4 Slim mit 1 TB gibt es für 179,99 Euro, die PS4 Slim mit 500 GB gibt es mit 169,99 Euro noch ein kleines bisschen günstiger. Die PS4 Pro hingegen konnten wir bis jetzt noch nicht entdecken. An den Angeboten kann sich im Laufe der nächsten zwei Tage aber noch manches ändern. Hier geht's zu den aktuellen Deals:

PlayStation 4 Slim generalüberholt ab 169,99€ im Angebot

Was bietet der Amazon Prime Day?

Der Amazon Prime Day läuft am 13. und 14. Oktober und bietet jede Menge Deals aus verschiedenen Bereichen, die aber nur für Amazon-Prime-Mitglieder verfügbar sind. Genauere Infos erhaltet ihr in unserer Übersicht zum Amazon Prime Day. Hier werden wir in den kommenden zwei Tagen die besten Angebote für euch zusammenfassen. Zu Amazons Überblick über die Prime-Day-Angebote kommt ihr hier:

