Bei Amazon könnt ihr an diesem Wochenende wieder Filme für 0,99€ leihen, falls ihr Amazon Prime abonniert habt. Es sind wieder einige größere und aktuelle Titel aus 2021 und 2022 mit dabei, zum Beispiel der Blockbuster Godzilla vs. Kong. Interessant ist auch das bizarre Horror-Drama Titane, das von einer jungen Frau handelt, die sich zu Autos hingezogen fühlt. Ein kleiner Geheimtipp ist zudem die Horrorkomödie Werewolves Within, die auf dem wenig bekannten VR-Spiel von Ubisoft basiert. Die Aktion läuft wie immer nur bis Sonntag, zur Auswahl stehen insgesamt 33 Filme. Hier ein paar Beispiele:

Die Übersicht über die gesamte Auswahl findet ihr hier:

Wenn ihr bei Amazon einen Film ausleiht, habt ihr 30 Tage Zeit, um ihn euch anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe gestartet habt, bleiben allerdings nur noch 48 Stunden.

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr Amazon Prime noch nicht abonniert habt, aber euch trotzdem günstig Filme ausleihen wollt, ist das kein Problem. Amazon bietet nämlich eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft an. Durch diese könnt ihr nicht nur exklusive Sonderangebote nutzen, sondern bekommt unter anderem auch kostenlosen Premium-Versand sowie Zugriff auf tausende Filme und Serien sowie auf mehr als zwei Millionen Songs. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Dabei solltet ihr aber beachten, dass sich das Testabo automatisch in ein kostenpflichtiges Abo umwandelt, sofern ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf des Testzeitraum kündigt.