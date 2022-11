Amazon: Jetzt für nur 0,99€ hunderte Horrorfilme schauen im Black Friday Deal

Falls ihr Amazon Prime abonniert habt, könnt ihr jetzt eine Menge Prime Video Channels einen Monat lang für nur 99 Cent abonnieren. Darunter findet sich beispielsweise der Channel Home of Horror, durch den ihr hunderte nicht im normalen Prime-Abo enthaltene Horrorfilme anschauen könnt. Dabei scheint es sich bereits um ein frühes Angebot zum Black Friday 2022 zu handeln, denn der Deal ist genau bis zum 25. November, dem diesjährigen Datum des Black Friday, gültig. Hier findet ihr ihn:

Innerhalb des Horrorgenres bietet der Channel Home of Horror eine große Vielfalt. Ihr findet hier Slasher-Filme ebenso wie typischen Haunted-House-Horror. Auch die eine oder anderer Horror-Komödie ist dabei, wie zum Beispiel das großartige Tucker and Dale vs. Evil. Zudem gibt es sowohl ältere Klassiker als auch neuere Titel, die bis ins Jahr 2022 reichen. Hier eine kleine Auswahl:

Weitere Prime Video Channels für 0,99€

Home of Horror ist aber nur einer von vielen Channels auf Amazon Prime Video, die ihr aktuell einen Monat lang für nur 99 Cent buchen könnt. Falls ihr große Hollywood-Hits und Kino-Blockbuster wollt, könnt ihr beispielsweise den MGM Channel oder Lionsgate+ (früher bekannt als Starzplay) abonnieren. Wer auf Klassiker steht, dürfte sich für den Channel Filmlegenden interessieren, und wenn ihr es gerne künstlerisch anspruchsvoll mögt, kommt ihr mit dem Arthaus Channel sicher auf eure Kosten. Auch für viele andere Interessen gibt es auf Prime Video günstige Kanäle. Die Übersicht findet ihr hier:

Auch bei diesen Angebote handelt es sich um Black Friday Deals, die nur bis zum 25. November gültig sind. Nach dem ersten Monat wandelt sich das Testabo übrigens automatisch in ein reguläres Abo zum Normalpreis um, sofern ihr nicht vorher kündigt.