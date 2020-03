Bei Amazon können Prime-Mitglieder gerade wieder aktuelle Filme für jeweils 0,99 Euro ausleihen. Zur Auswahl stehen elf Titel, die im Jahr 2019 oder sogar erst Anfang 2020 in die Kinos gekommen sind. Das Angebot ist heute gestartet und läuft noch bis zum 15. März. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der Highlights vor.

Prime-Deal: Filme leihen für 99 Cent bei Amazon

Code 8

Der Science-Fiction-Film Code 8 spielt in einer nicht allzu weit entfernten Zukunft, in der ein kleiner Prozentsatz der Menschheit mit übernatürlichen Kräften ausgestattet ist. Diese Menschen werden von der Gesellschaft ausgestoßen und aufs Genaueste beobachtet. Die Story erinnert an X-Men, geht aber einen Schritt weg vom spektakulären Popcorn-Kino in Richtung Sozialdrama.

Light of My Life

Auch Light of My Life von Regisseur Casey Affleck spielt in der Zukunft. Hier wurde die weibliche Hälfte der Bevölkerung durch eine Pandemie nahezu vollständig ausgelöscht. Die Handlung dreht sich um einen Vater, der seine überlebende Tochter zu schützen versucht, indem er sie als Junge verkleidet. Allzu viel Action sollte man hier nicht erwarten, dafür aber einfühlsame Dialoge und eine bedrückende Atmosphäre.

Playmobil: Der Film

Wem gerade mehr nach leichter und lustiger Unterhaltung ist, kann sich stattdessen für den Playmobil-Film entscheiden. Allerdings: Selbst hier muss man erst mal einen ziemlich traurigen Anfang hinter sich bringen. Danach geht es für die Protagonisten aber auf eine wilde Reise durchs Playmobil-Universum, auf der sie unter anderem auf Wikinger, Cowboys, Kaiser Nero und einen fliegenden T-Rex treffen.

The Last Full Measure

Einer der aktuellsten Filme in der Auswahl ist das erst im Januar erschienene Kriegsdrama The Last Full Measure mit Samuel L. Jackson. Es geht um eine Rettungsaktion im Vietnamkrieg und die Frage, was einen Soldaten zum Kriegshelden macht. Auch hier überwiegen die nachdenklichen Töne gegenüber den Actionszenen.

Weitere Filme:

Zur Übersicht über die Filme der Aktion kommt ihr hier:

Noch kein Prime-Mitglied?

Für Prime-Mitglieder gibt es bei Amazon nicht nur immer wieder exklusive Sonderangebote, sondern auch kostenlosen Premium-Versand. Darüber erhält man unter anderem Zugriff auf tausende Filme und Serien auf Amazon Prime Video und auf über zwei Millionen Songs auf Prime Music. Wer noch kein Mitglied ist, kann Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

