Einmal mehr könnt ihr bei Amazon günstig Filme leihen und somit die nächsten Filmabende gestalten. Bei Prime Video gibt es anlässlich des »Sommer-Festivals für Zuhause« nun über 100 Filme zum Ausleihen. Wie lange das Angebot gilt, ist uns leider nicht bekannt.



Filme bei Prime Video schauen: Wer sich einen Film bei Amazon leiht, kann diesen danach in der Prime Video App und in der Filmbibliothek abrufen. Ausgeliehene Filme stehen euch 30 Tage zur Verfügung. Fangt ihr einen Film allerdings an, bleiben euch nur noch 48 Stunden, um diesen fertig zu schauen.



Die Prime Video App könnt ihr über euren Smart-TV, über die Konsolen, ein Smartphone, ein Tablet und über den Browser nutzen.

Über 100 Filme zum Leihen mit Prime Video

Top-Filme im Angebot: Allen voran könnt ihr auch recht aktuelle Filme wie Birds of Prey und ES leihen. Des Weiteren stehen Top-Filme wie The Shining und Der Herr der Ringe zur Auswahl.



Neben den Filmen für 97 Cent gibt es zudem noch Filme, die ihr für 1,94 Euro leihen könnt. Darunter alle Filme von Harry Potter, Ready Player One, Matrix und Interstellar.

Filme bei Prime Video günstig leihen