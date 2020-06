Der Monat Juni nähert sich dem Ende und somit gibt es wieder die Möglichkeit am letzten Wochenende Filme bei Amazon besonders günstig zu leihen. Dem Filmwochenende steht damit nichts mehr im Wege. Als Prime-Mitglied von Amazon könnt ihr nun 30 Filme für je 99 Cent leihen. Das Angebot gilt dabei bis Sonntag den 28. Juni.



Jetzt Prime-Mitglied werden: Solltet ihr noch kein Prime-Abonnement haben, könnt ihr jetzt einfach das 30-tägige Probeabo abschließen und somit vom Angebot für Prime Video profitieren. Als Prime-Mitglied bekommt ihr natürlich noch weitere Vorteile wie etliche Filme und Serien auf Abruf, sowie kostenloser Versand.

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Filme bei Prime Video für 99 Cent leihen

Prime Video Filme zum Leihen: Wir haben euch fünf Filme herausgesucht, die ihr für 99 Cent leihen könnt. Darüber hinaus erwarten euch 25 weitere bei der Auswahl.

Prime Video Filme für 99 Cent leihen

So könnt ihr die geliehenen Filme schauen: Filme, die ihr euch bei Prime Video ausleiht, stehen euch grundsätzlich 30 Tage in eurer Amazon Video-Bibliothek zur Verfügung. Fangt ihr einen Film allerdings einmal an, dann bleiben euch nur noch 48 Stunden, um ihn zu Ende zu schauen. Danach verschwindet er aus eurer Bibliothek.



Die Filme könnt ihr mit der Prime Video App auf einer Vielzahl an Geräten schauen wie eurer Konsole, am Smart-TV, über den Fire TV-Stick und über den Browser.