Amazon bietet die PS4 Slim mit einem Terabyte Speicher gerade für nur 199,99 Euro an. Es handelt sich dabei um die Standard-Variante ohne zusätzliches Spiel. Mit diesem Preis ist der Händler laut Vergleichsplattformen momentan mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter. Auf Platz 2 liegt nach Angaben von Idealo derzeit ein ebay-Händler mit 239,99 Euro.

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gültig ist. Es könnte also schnell wieder verschwinden oder auch einige Tage verfügbar sein. Sicher ist nur, dass es sich nicht um eine dauerhafte Preissenkung handelt. Hier geht's zum Deal:

PS4 Slim 1TB für 199,99 Euro bei Amazon

Ubisoft Sale bei Amazon

Wer sich zusammen mit der PS4 auch gleich ein neues Spiel kaufen möchte, interessiert sich vielleicht dafür, dass bei Amazon außerdem noch immer der Ubisoft Winter Sale läuft. Beispielsweise gibt es dort die Limited Edition des hochkarätigen Lootshooters The Division 2, der in unserem Test im März 2019 auf stolze 88 Punkte kam. Der Preis liegt hier bei nur noch 19,99 Euro.

Ubisoft Sale bei Amazon

Auch den Open-World-Hit Assassin's Creed Odyssey sowie das leider etwas verunglückte Ghost Recon Breakpoint gibt es im Sale günstiger. Far Cry New Dawn hingegen bekommt man leider nur noch im Bundle mit Far Cry 5, der Preis fällt hier mit 38,79 Euro nicht sonderlich attraktiv aus.

Da seid ihr besser dran, wenn ihr euch den parallel stattfindenden Ubisoft Sale bei MediaMarkt anseht. Dort kostet das Bundle 29,99 Euro, New Dawn könnt ihr einzeln für 19,99 Euro bekommen. Hier geht's zum Sale bei MediaMarkt:

Ubisoft Sale bei MediaMarkt

Bei beiden Händlern müsst ihr jedoch einberechnen, dass bei erst ab 18 freigegebenen Titeln höhere Versandkosten von circa 5 Euro anfallen.

Weitere Gaming-Angebote bei Amazon

Amazon hat derzeit noch einige weitere reduzierte Spiele und andere Gaming-Angebote zu bieten, und zwar nicht nur für die PS4, sondern auch für Xbox One, Nintendo Switch und PC. Die Übersicht über alle aktuellen Deals findet ihr hier:

Aktuelle Gaming-Angebote bei Amazon