Bei Amazon gibt es heute einige PS4-Spiele günstiger, darunter große Exclusives wie Marvel's Spider-Man, Days Gone und Death Stranding. Bei einigen davon handelt es sich um Tagesangebote, die pünktlich um Mitternacht enden dürften. Andere könnten noch etwas länger im Angebot sein. Wie lange genau, verrät Amazon bisher nicht.

Das Seltsame an der Aktion ist zudem, dass sich die Preise im Laufe des Tages bereits mehrfach geändert haben und mal ein paar Euro gestiegen, mal ein paar Euro gesunken sind. Das gilt insbesondere für die drei genannten Titel. Die folgende Auswahlliste stellt also lediglich eine Momentaufnahme dar:

Im Fall von Days Gone und Predator: Hunting Grounds solltet ihr bedenken, dass 4,87 Euro Versandkosten hinzukommen und bei der Zustellung die Identität des Empfängers überprüft wird, weil es sich um erst ab 18 freigegebene Titel handelt. Bei den anderen fünf Spielen gelten die üblichen Versandbedingungen von Amazon.

Neben den Spielen findet ihr in der Aktion übrigens auch noch PS4-Konsolenbundles: Eines mit der PS4 500 GB und einem zweiten Controller, eines mit der PS4 Pro und Ghost of Tsushima und eines mit der PS4 Pro und den Naughty-Dog-Hits Uncharted 1-4, Uncharted: The Lost Legacy und The Last of Us Remastered. Die Preise fallen aber nicht allzu günstig aus angesichts des Umstands, dass die nächste Generation schon vor der Tür steht.

Die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

PS4-Spiele und -Konsolen reduziert bei Amazon