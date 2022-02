Bei Amazon bekommt ihr gerade den 4K-Fernseher TCL QLED C721 in der Größe 50 Zoll für nur 449,04 Euro statt 528,90 Euro im Angebot. Laut Vergleichsplattformen gab es ihn noch nie zuvor so günstig. Da es dieses spezielle Modell fast nur bei Amazon gibt, ist das zwar kein großes Kunststück. Aber auch die sehr ähnlichen Modelle TCL C722 und TCL C725 gibt es momentan nirgendwo auch nur annähernd so günstig.

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch läuft. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Was bietet der TCL QLED C721?

Bildqualität: Der TCL C721 ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2021. Er bietet eine recht gute Bildqualität dank seines kontrastreichen VA-Panels und der QLED-Technik, die für eine verbesserte Farbdarstellung sorgt. Dafür hat TCL ein bisschen an der Spitzenhelligkeit gespart. Von HDR 10+ und Dolby Vision, die beide prinzipiell unterstützt werden, sollte man daher nicht zu viel erwarten.

Gaming: Zum Input Lag haben wir leider keine exakten Zahlen, er soll aber bei etwa 10 bis 15 ms bei 60 Hz liegen, was ein sehr guter Wert fürs Gaming ist. Der Fernseher hat allerdings nur ein 60-Hz-Display. Obwohl er prinzipiell sogar über HDMI 2.1 verfügt, ist Gaming daher trotzdem nur mit maximal 60 fps bei 4K-Auflösung möglich. Immerhin werden VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt. Der Fernseher passt seine Bildrate also an die Konsole an und schaltet automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Betriebssystem & Sound: Der TCL C721 verwendet ein Android-basiertes Betriebssystem, das für einen guten App-Support sorgt. Die beiden verbauten Onkyo-Lautsprecher sind zwar nicht sonderlich stark, bieten aber trotzdem eine bessere Soundqualität, als man es bei einem Fernseher zu diesem Preis erwarten kann.