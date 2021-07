Bei Amazon könnt ihr gerade den mit HDMI 2.1 und QLED-Technik ausgestatteten 4K-Fernseher TCL C727 in der Größe 55 Zoll für 749 Euro bekommen. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell noch nie so günstig. Das gilt auch dann, wenn man sehr ähnliche Versionen wie den TCL C728 in den Vergleich einbezieht. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Hier findet ihr den Deal:

TCL C727 (4K, 55 Zoll, QLED, HDMI 2.1) statt 849,99€ für 749€ bei Amazon

Was bietet der TCL C727?

Verschiedene Versionen des TCL C72: Der TCL C727 ist ein 4K-Fernseher aus 2021 und wie der TCL C728 eine Variante des TCL C72+. Dieser zeichnet sich gegenüber dem normalen TCL C72 (der in Deutschland beispielsweise als C721 oder C725 vertrieben wird) vor allem durch sein 120-Hz-Display aus.

Gaming: Da der TCL C727 zudem über vier HDMI-2.1-Anschlüsse mit den vollen 48 Gbps verfügt, ist Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 und der Xbox Series X prinzipiell möglich. Zum Input Lag liegen uns leider keine präzisen Testdaten vor, er dürfte sich aber wie bei vergleichbaren TCL-Modellen im Bereich von etwa 10 bis 15 ms bewegen. Damit ist der TCL C727 sehr gut fürs Gaming geeignet.

Bild & Sound: Auch hinsichtlich der Bildqualität hat der TCL C727 einiges zu bieten. Wie deutlich teurere Samsung-Modelle benutzt er die QLED-Technik, um die Farbdarstellung zu verbessern. Außerdem verfügt er über ein kontrastreiches VA-Panel mit Direct-LED-Beleuchtung und unterstützt HDR 10+ sowie Dolby Vision. Bei der Helligkeit hat TCL hingegen ein wenig gespart, deshalb solltet ihr damit rechnen, dass die HDR-Formate nicht richtig ausgenutzt werden können. Die Onkyo-Lautsprecher bieten dafür einen deutlich besseren Sound als die meisten TVs dieser Preisklasse.

