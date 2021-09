Bei Amazon gibt es gerade das Switch-exklusive Fitnessspiel Ring Fit Adventure im Sonderangebot, und zwar für 54,99 Euro (UVP: 89,99 Euro). Laut Vergleichsplattformen ist es im Moment nirgendwo günstiger zu bekommen. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Hier geht's zum Angebot:

Ring Fit Adventure (Nintendo Switch) für 54,99€ (UVP: 89,99€) in Amazon

Was ist Ring Fit Adventure?

Ring Fit Adventure ist ein Fitnessspiel in der Tradition des berühmten Wii Fit. Es wird zusammen mit dem namensgebenden Ring geliefert, in den einer der beiden Joy-Con Controller eingefügt wird. Der zweite Joy-Con wird in einem Gurt am Oberschenkel befestigt, um unsere Bewegungen zu messen.

Das Spiel selbst bietet eine Story-Kampagne, in der wir einen bösartigen Bodybuilder-Drachen und seine Untergebenen besiegen müssen, was wir nur durch das Absolvieren vielfältiger Übungen schaffen können. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich dabei jederzeit ändern. Es gibt aber auch noch andere Modi und Übungen, zwischen denen wir frei wählen und so unser individuelles Trainingsprogramm zusammenstellen können.

Mehr Infos zu Ring Fit Adventure und dazu, wie gut es sich fürs Fitnesstraining eignet, bekommt ihr in unserem Test:

8 1 Mehr zum Thema Ring Fit Adventure im Test - Switch als Fitnesstudio-Alternative?

Nintendo Switch im Preis gefallen

Falls ihr euch zwar gerne mit Ring Fit Adventure fit halten würdet, aber noch keine Nintendo Switch besitzt, freut ihr euch vielleicht zu hören, dass auch die Konsole inzwischen im Preis gefallen ist. Generell wurde die unverbindliche Preisempfehlung von Nintendo inzwischen von 329 Euro auf 299,99 Euro reduziert. Bei Amazon bekommt ihr die Switch aber sogar noch etwas günstiger, nämlich für 284,90 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist sie gerade nirgendwo günstiger zu bekommen.

Nintendo Switch für 284,90€ bei Amazon