Bei Amazon gibt es jetzt den 4K-Fernseher Samsung AU7199 in der Größe 70 Zoll für nur 699 Euro (UVP: 1.299 Euro) im Sonderangebot. Laut Vergleichsplattformen war das Modell bislang noch nie zuvor so günstig zu bekommen. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Hier findet ihr ihn:

Wie gut ist der Samsung AU7199?

Bild: Der Samsung AU7199 ist ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse aus 2021 und technisch weitgehend identisch mit dem weiter verbreiteten AU7179. Dafür, dass er so günstig ist, bietet er eine ziemlich gute Bildqualität, was unter anderem an der Verwendung eines kontrastreichen VA-Panels liegt. Im Vergleich zum etwas teureren Samsung AU8079, den es ebenfalls bei Amazon im Angebot gibt, ist die Farbdarstellung allerdings etwas schwächer. Bei beiden Modellen ist zudem die Spitzenhelligkeit relativ niedrig, wie es bei günstigen Fernsehern üblich ist.

Gaming: Mit 10 bis 11 ms bei 60 Hz ist der Input Lag im Gaming-Modus sehr niedrig, der Samsung AU7199 ist daher gut zum Zocken geeignet. Ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 gibt es in dieser Preisklasse aber nicht. Auch mit PS5 oder Xbox Series X bleibt ihr also auf maximal 4K 60fps beschränkt. Immerhin wird ALLM unterstützt. Der Fernseher schaltet also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz, wenn ihr an der Konsole spielt.

Weitere günstige Samsung-Fernseher bei Amazon

Amazon hat gerade noch weitere 4K-Fernseher von Samsung im Sonderangebot. Zum Beispiel bekommt ihr den etwas besseren Samsung AU8079 in der Größe 70 Zoll für 738 Euro. Wenn ihr es lieber etwas kleiner und dafür deutlich hochwertiger haben möchtet, könnt ihr euch für 699 Euro den Samsung QLED Q80A mit 120 Hz und HDMI 2.1 in der Größe 50 Zoll holen. Hier geht’s zur Übersicht über die Angebote: