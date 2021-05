Bei Amazon bekommt ihr gerade eine ganze Reihe von 4K-Fernsehern aus dem Hause Samsung günstig im Angebot. Bei den meisten handelt es sich um Modelle der unteren Preisklasse, die dank ihres niedrigen Input Lags aber trotzdem gut als Gaming-Fernseher geeignet sind. In diesem Artikel stellen wir auch die 4K-TVs kurz vor. Die Übersicht über die Deals, die nur noch bis morgen gelten, findet ihr hier:

Amazon: Samsung 4K-Fernseher (43 bis 82 Zoll) im Angebot

Samsung TU7199 (2020) mit 75 Zoll

Den Samsung TU7199 mit 75 Zoll bekommt ihr bei Amazon gerade schon für 895 Euro. Günstiger gab es den 4K-Fernseher laut Vergleichsplattformen nicht mehr seit dem letzten Jahr, als die Mehrwertsteuer noch niedriger war. Der TU7199 gehört zu Samsungs Low-Budget-Modellen, bietet aber dank seines kontrastreichen VA-Panels trotzdem eine recht gute Bildqualität. Der Input Lag fällt mit 10 bis 11 ms sehr niedrig aus, wodurch er sich gut als Gaming-Fernseher eignet. HDMI 2.1 oder ein 120-Hz-Display gibt es zu diesem Preis aber natürlich nicht.

Samsung TU7199 (4K, 75 Zoll) statt 949€ für 895€ bei Amazon

Samsung TU8079 (2020) mit 82 Zoll

Den Samsung TU8079 bekommt ihr in stolzen 82 Zoll für 1.199 Euro. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell bisher noch nie günstiger. Der 4K-Fernseher steht eine Qualitätsstufe höher als der TU7199 und schneidet bei Spitzenhelligkeit, Kontrast und Farbdarstellung noch ein bisschen besser ab, gehört aber trotzdem der unter Preisklasse an. Der Input Lag ist mit knapp 10 ms äußerst niedrig.

Samsung TU8079 (4K, 82 Zoll) statt 1.349€ für 1.199€ bei Amazon

Samsung AU7179 (2021) mit 50 Zoll

Der Samsung AU7179 ist der gerade erst erschienene Nachfolger des TU7199. Nach unserem derzeitigen Erkenntnisstand gibt es keine deutlichen Verbesserungen gegenüber dem Modell aus 2021. Allerdings hatten wir noch keine Gelegenheit, uns den Fernseher näher anzusehen, und auch verlässliche Testberichte gibt es kaum. Der Preis von 449 Euro bei Amazon ist allerdings auch im Vergleich zum Vorgänger erstaunlich günstig. Dieser hat bis vor kurzem trotz seines Alters noch mindestens 459 Euro bei 50 Zoll gekostet, inzwischen ist er nicht in dieser Größe nicht mehr verfügbar.

Samsung AU7179 (4K, 50 Zoll) statt 629€ für 449€ bei Amazon

Samsung AU8079 (2021) mit 43 Zoll

Der Samsung AU8079 aus 2021 ist der Nachfolger des TU8079. Mit spürbaren Verbesserungen ist auch in diesem Fall nicht zu rechnen. Der Preis fällt mit 445 Euro im Vergleich zum Vorgänger gegenwärtig zwar recht niedrig aus, den TU8079 in 43 Zoll gab es in der Vergangenheit allerdings schon öfter deutlich günstiger. So gut wie das Angebot für den Samsung AU7179 ist dieser Deal also nicht.

Samsung AU8079 (4K, 43 Zoll) statt 579€ für 445€ bei Amazon

Samsung The Frame (2020) mit 50 Zoll

Der Samsung The Frame ist ein QLED-TV, das bessere Farbdarstellung und Spitzenhelligkeit bietet als die bisher genannten Modelle und sich zudem durch sein Bilderrahmen-Design auszeichnet. Er gehört der 4K-Mittelklasse an und liegt in etwa auf dem Niveau des Samsung Q70T bzw. Q70A. Leider gibt es ein 120-Hz-Panel und HDMI 2.1 beim The Frame erst ab einer Größe von 55 Zoll. Bei der 50-Zoll-Version müsst ihr also mit 60 Hz auskommen. Davon abgesehen ist das Modell mit einem Input Lag von 10 bis 11 ms gut fürs Gaming geeignet. Ihr bekommt es bei Amazon aktuell für 799 Euro.

Samsung The Frame 2020 (4K, 50 Zoll, QLED) statt 893,99€ für 799€ bei Amazon