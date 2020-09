Bei Amazon gibt es heute 4K-Fernseher von Samsung im Tagesangebot. Mit einer Ausnahme handelt es sich dabei um QLED-TVs aus 2020. Die Deals sind nur bis Mitternacht gültig. In diesem Artikel erklären wir kurz, was die Fernseher zu bieten haben. Wer gleich zu den Angeboten will, findet diese hier:

Samsung Q60T mit 50 und 75 Zoll

Den Samsung Q60T gibt es in den Größen 50 und 75 Zoll günstiger. Die kleinere Version kostet 629 Euro statt 899 Euro, die größere 1.535 Euro statt 1.615 Euro. Beim 50-Zoll-Modell ist Amazon laut Vergleichsportalen derzeit der günstigste Anbieter, das 75-Zoll-Modell hingegen könntet ihr alternativ auch bei einem Ebay-Händler für 1.449 Euro im Angebot bekommen.

Samsung GQ50Q60T (4K, 50 Zoll, 60 Hz) statt 899€ für 629€

Der Samsung Q60T ist Samsungs günstigstes Modell mit QLED-Technik aus 2020. Bei QLEDs sorgt eine zusätzliche Filterschicht für bessere Farbdarstellung. Der Q60T bietet außerdem einen sehr niedrigen Input Lag von circa 10 ms und eine für seinen Preis gute Bildqualität. Er verfügt aber nur über ein 60-Hz-Display und dementsprechend nicht über HDMI 2.1.

Samsung GQ75Q60T (4K, 75 Zoll, 60 Hz) statt 1.615€ für 1.535€

Samsung Q80T mit 49 Zoll

Den Samsung Q80T bekommt ihr heute in 49 Zoll für 999 Euro statt 1.399 Euro. Amazon ist damit laut Vergleichsplattformen der derzeit günstigste Händler. Der Q80T ist dem Q60T bei der Bildqualität deutlich überlegen, nicht zuletzt aufgrund einer deutlich höheren Spitzenhelligkeit. Zu beachten ist aber, dass die 49-Zoll-Version im Gegensatz zu größeren Modellen des Q80T ebenfalls nur über 60 Hz und deshalb nicht über HDMI 2.1 verfügt.

Samsung GQ49Q80T (4K, 49 Zoll, 60 Hz) statt 1.399€ für 999€

Samsung The Frame LS03R

Den Samsung LS03R mit dem Beinamen "The Frame" gibt's in der Größe 49 Zoll im Tagesangebot für 849 Euro statt 1.299 Euro. Auch hierbei handelt es sich um ein QLED, allerdings aus 2019. Auch der LS03R verfügt in der 49-Zoll-Version nur über ein 60-Hz-Display. Seinen Beinamen hat das Modell aufgrund seines Designs, das an einen Bilderrahmen erinnert.

Samsung QE49LS03R (4K, 49 Zoll, 60 Hz) statt 1.299€ für 849€ bei Amazon

