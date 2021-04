Bei Saturn und bei Amazon bekommt ihr gerade das HyperX Cloud Alpha für 69 Euro statt 99,99 Euro im Angebot. Vor allem angesichts der hohen Nachfrage nach guten Headsets in den letzten Monaten ist das ein sehr gutes Angebot. Laut Vergleichsplattformen sind die beiden Händler damit die derzeit günstigsten Anbieter. Der Versand ist bei beiden kostenlos. Hier findet ihr die Deals:

HyperX Cloud Alpha Gaming-Headset statt 99,99€ für 69€ bei Saturn

HyperX Cloud Alpha Gaming-Headset statt 99,99€ für 69€ bei Amazon

Das Angebot bei Saturn endet laut der Produktseite bereits heute um Mitternacht. Bei Amazon hat der Deal kein offizielles Ablaufdatum. Da Amazon aber schlicht mit dem Preis von Saturn mitgezogen zu sein scheint, rechnen wir damit, dass das HyperX Cloud Alpha auch dort sehr bald wieder teurer sein wird.

Was bietet das Hyper X Cloud Alpha?

Das HyperX Cloud Alpha ist ein kabelgebundenes Gaming-Headset, das über seine 3,5-mm-Klinkenstecker mit allen aktuellen Konsolen (also PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch) kompatibel ist. Es überzeugt vor allem durch seinen ausgewogenen Sound, den man in dieser Preisklasse nicht unbedingt erwarten kann. Auch das Mikrofon bietet recht gute Qualität, weshalb wir das HyperX Cloud Alpha in unserem Vergleich der besten Gaming-Headsets für Konsole zum Preis-Leistungs-Sieger ernannt haben.

Dank seiner gut gepolsterten und mit Kunstleder bezogenen Hörer trägt sich das HyperX Cloud Alpha recht angenehm. Das Mikrofon ist abnehmbar, sodass sich das Headset auch gut zum Musikhören unterwegs eignet. Auch das mit einem Stummschalter fürs Mikrofon und einem Lautstärkeregler ausgestattete Kabel ist abnehmbar. Für den Einsatz am PC ist eine Verlängerung mit zwei getrennten Steckern für Mikro und Hörer im Lieferumfang enthalten.

