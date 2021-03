Bei Amazon gibt es gerade Sekiro: Shadows Die Twice für die PlayStation 4 im Angebot. Das Actionspiel von From Software (Dark Souls, Bloodborne) kostet nur noch 24,94 Euro. So günstig war es laut Vergleichsplattformen bislang noch nie zu bekommen. Auf die Lieferung müsst ihr laut Produktseite allerdings sieben bis dreizehn Tage warten. Ein offizielles Ablaufdatum für den Deals gibt es nicht, er könnte aber sehr schnell ausverkauft sein.

Sekiro: Shadows Die Twice (PS4) für 24,94€ + Versand bei Amazon

Zudem müsst ihr einberechnen, dass es sich um ein erst ab 18 freigegebenes Spiel handelt, weshalb Versandkosten von 5 Euro anfallen. Insgesamt müsst ihr also 29,94 Euro bezahlen. Für Sekiro ist allerdings selbst das noch immer ein günstiger Preis.

Was bietet Sekiro: Shadows Die Twice?

Wie die Spiele der Dark-Souls-Reihe ist auch Sekiro: Shadows Die Twice ein Action-Rollenspiel mit hohem Schwierigkeitsgrad. Im Grunde ist es sogar noch härter, denn hier gibt es keinen Koop-Modus. Ihr könnt euch also nicht helfen lassen, wenn ihr an einer besonders schwierigen Stelle festhängt. Auch Grinding hilft euch in Sekiro wenig, wenn euch in den Bosskämpfen, in denen das Parieren nun besonders wichtig ist, das richtige Timing fehlt.

Auf der anderen Seite bietet Sekiro spielerische Möglichkeiten, die ihr bei Dark Souls nicht findet. So gibt es eine Schleichmechanik, die euch zumindest schwächere Gegner leise ausschalten lässt. Außerdem ist der Protagonist deutlich beweglicher und kann sich mithilfe seines Greifhakens sogar zu erhöhten Punkten emporschwingen. Das führt zu einem deutlich vertikaleren Leveldesign, als man es aus Dark Souls gewohnt ist. Erwähnenswert ist natürlich auch das stimmungsvoll umgesetzte Szenario: Sekiro spielt im Japan des 16. Jahrhunderts.

Mehr über Sekiro: Shadows Die Twice könnt ihr in unserem ausführlichen Test hier auf GamePro erfahren:

