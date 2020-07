Die neue Woche startet mit sehr guten Angeboten für Game of Thrones-Fans. Alle Staffeln und die Collector's Edition der Blockbuster-Series sind reduziert. Des Weiteren gibt es das iPhone 11 Pro Max als Renewed zum aktuellen Bestpreis. Alle Angebote gelten nur am heutigen 6. Juli und solange der Vorrat reicht.

Alle Sommerangebote bei Amazon

Game of Thrones Staffeln & CE stark reduziert

Eine der besten Serien gibt es nun im Angebot bei Amazon deutlich günstiger. Game of Thrones hat zwar vor allem mit der letzten Staffel einige seiner Fans sehr enttäuscht, aber dennoch sind gerade die ersten Staffeln mit das Beste, was es im Serienbereich zu sehen gibt. Die aufwändige und hochwertige Produktion der Serie sorgt noch immer dafür, dass ihr euch Game of Thrones jederzeit wieder anschauen könnt.

Game of Thrones im Sommerangebot

Game of Thrones Collector's Edition: Neben den einzelnen Staffeln auf DVD und Blu-ray bekommt ihr im Angebot auch die besondere Sammleredition günstiger. Diese bietet folgende Inhalte:

Spezielle Limited Edition Verpackung

33 Blu-rays

Zweiteilige Dokumentation von Filmemacherin Jeanie Finlay

Exklusives 30-minütiges Feature

10 Audiokommentare mit Darstellern und Team

Nicht verwendete und erweiterte Szenen

Neue animierte Clips zu Geschichte und Hintergrund

Reuinion-Special: Zweiteilige live in Belfast aufgezeichnete Show mit ehemaligen und gegenwärtigen Darstellern + die Häuser Lennister, Stark und Targaryen.

Videos aus zuvor veröffentlichten, exklusiven Box Sets (15 Stunden Zusatzmaterial)

Diese Edition gibt es exklusiv bei Amazon und statt ursprünglich 400 Euro kostet sie im Sommerangebot nur noch 254,44 Euro.

Game of Thrones Collector's Edition für 253,44 Euro

Apple iPhone 11 Pro Max mit 64 GB im Angebot

So gut ist das Angebot: Ihr bekommt bei Amazon das iPhone 11 Pro Max mit 64 GB und in Gold für nur 1.014,17 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis. Allerdings handelt es sich hierbei um ein Amazon Renewed Produkt. Das bedeutet, dass es wie neu aussieht und funktioniert. Es kann aber minimale Kratzer oder Dellen aufweisen. Wie immer könnt ihr es bei nicht gefallen bei Amazon problemlos zurückschicken.

iPhone 11 Pro Max Renewed kaufen

Alternativ bekommt ihr das Smartphone neu für 1.100,55 Euro. Dies ist der drittbeste Preis für das Handy aktuell und bei Amazon könnt ihr es sogar in fünf Monatsraten bezahlen.

iPhone 11 Pro Max neu kaufen

Das erwartet euch mit dem Handy: Allen voran bietet dieses Modell 64 GB Speicherplatz und ist in der Farbe Gold gehalten. Es ist das größte der iPhone 11 Smartphones und hat daher ein 6,5 Zoll Retina XDR OLED Display. Auf der Rückseite findet ihr eine Triple-Kamera mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiv.



Des Weiteren bietet das iPhone 11 Pro Max einen Nachtmodus und die sehr gute Leistung bringt der A13 Bionic Chip. Face-ID und eine starke Frontkamera mit 12 Megapixel gehören ebenfalls zum Leistungsumfang. Insgesamt erhaltet ihr mit diesem Modell das bisher leistungsstärkste iPhone mit der besten Kamera.

Weitere Sommerangebote bei Amazon

Alle Sommerangebote bei Amazon