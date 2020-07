Am vorletzten Tag der Amazon Sommerangebote könnt ihr euch ein paar 4K-Fernseher von LG günstiger kaufen. Des Weiteren sind noch einige LEGO-Sets reduziert und es gibt ein PS4 Pro-Bundle im Angebot. Alle Angebote gelten nur am heutigen Dienstag, den 14. Juli und solange der Vorrat reicht.

LG 65SM8500 PLA 4K TV mit NanoCell im Angebot

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet den LG 65SM8500 4K TV für nur 679 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis und so günstig war er seit Monaten nicht mehr. Insgesamt gab es ihn nur einmal günstiger.



Großer und guter 4K TV: Der NanoCell 4K TV verfügt allen voran über einen geringen Input-Lag von nur 14 ms bei 60 Hz (TV schafft bis zu 100 Hz). Das Modell von 2019 verfügt zwar nicht über HDMI 2.1, aber bietet dennoch ein sehr gutes Bild. Wer noch nicht Wert darauf legt alles aus den neuen Konsolen herausholen zu können, kann natürlich hier ebenfalls die PS5 und Xbox Series X anschließen, sowie damit in 4K spielen.



Für die nötige Leistung sorgt der Alpha-7-Prozessor der zweiten Generation. Des Weiteren erwarten euch diese Eigenschaften.

NanoCell Display

HDR10 Pro

HLG

Dolby Vision

Advanced HDR

Dolby Atmos

webOS 4.5 Smart-TV-System

NanoCell-Fernseher verfügen über eine hohe Farbtreue und bieten eine klare Bilddarstellung aus unterschiedlichsten Blickwinkeln.

PS4 Pro Naughty Dogs Bundle günstiger

Bei Amazon bekommt ihr derzeit außerhalb der Sommerangebote die PS4 Pro 1 TB im Bundle mit den PlayStation Hits von Naughty Dog für 387,99 Euro plus fünf Euro ab 18-Versand. Insgesamt also für 392,99 Euro.

Diese Spiele sind im Bundle enthalten: Gerade The Last of Us ist natürlich ein absoluter Top-Titel und für die PS4 remastered. Dazu gibt es die vollständige Collection der Uncharted-Spiele.

PS4 Pro 1 TB

The Last of Us Remastered

Uncharted 1

Uncharted 2

Uncharted 3

Uncharted 4

Uncharted The Lost Legacy

