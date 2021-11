Schon seit einigen Tagen gibt es in den frühen Black-Friday-Angeboten bei MediaMarkt ein Bundle mit dem Sony DualSense PS5-Controller und FIFA 22 für 99,99 Euro. Amazon ist inzwischen nicht nur nachgezogen, sondern hat den Preis des Konkurrenten sogar noch unterboten und bietet das Bundle nun für 89,99 Euro an. Dieser Deal gilt allerdings nur für die weiße Version des Sony DualSense. Wenn ihr die schwarze wollt, zahlt ihr wie bei MediaMarkt 99,99 Euro.

Während die Angebote bei MediaMarkt noch bis zum 10. November laufen (sofern sie nicht vorher ausverkauft sind), gilt der Amazon-Deal nur noch für zwei Tage.

Sony Pulse 3D PS5-Headset im Angebot

Neben dem DualSense-Bundle gibt es bei Amazon gerade auch das kabellose PS5-Headset Sony Pulse 3D günstiger, und zwar für 84,99€ statt 99,99 Euro. Auch dieser Deal gilt allerdings nur für die weiße und nicht für die neue schwarze Version.

Alternativ könnt ihr das Sony Pulse 3D auch bei MediaMarkt im Bundle mit FIFA 22 für 129,99 Euro bekommen. Bei diesem Bundle ist Amazon bislang noch nicht mitgezogen. Das Angebot gilt sowohl für die schwarze als auch für die weiße Version des PS5-Headsets.

Amazon: Frühe Black Friday Angebote ab Montag

Während MediaMarkt und auch Saturn euch in ihren aktuellen Prospekten bereits einen Vorgeschmack auf den Black Friday liefern wollen, startet Amazon seine ersten Vorab-Angebote laut Shopseite am Montag. Sie sollen dann hier zu finden sein:

Die richtigen Black-Friday-Angebote starten bei MediaMarkt und Saturn am 18. November um 20 Uhr und damit gut eine Woche vor dem eigentlichen Black Friday am 26. November. Erfahrungsgemäß beginnt der Black Friday Sale bei Amazon ungefähr zur selben Zeit wie bei den beiden Konkurrenten. So war es zumindest in den letzten Jahren.