Amazon Spiele-Sale: Bis zu 58% auf EA-Hits wie FIFA 23 & Need for Speed für PS5, PS4, Xbox & Switch

Bei Amazon und MediaMarkt gibt's jetzt Spiele aus dem Hause Electronic Arts im Angebot.

Bei Amazon läuft jetzt ein Sale mit Spielen aus dem Hause Electronic Arts, in dem es aktuelle Titel wie Dead Space, Need for Speed Unbound und FIFA 23 im Angebot gibt. Vor allem die PS5, PS4 und Xbox werden gut bedient, aber auch Spiele für Nintendo Switch sind dabei. Die Rabatte reichen bis zu 58 Prozent. Hier findet ihr die Übersicht über die Deals:

Parallel läuft übrigens auch bei MediaMarkt und Saturn ein EA Spiele-Sale. Dort gibt es noch ein paar Spiele, die bei Amazon schon ausverkauft sind, etwa die Xbox-Version von Dead Space. Preislich liegen alle drei Händler in der Regel gleichauf.

Bei MediaMarkt und Saturn dauert der Sale noch bis zum 28. Mai. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass auch Amazon seine Angebote noch so lange laufen lässt, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind.

EA-Spiele im Angebot: Das sind die Highlights

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Neben dem hervorragend gelungenen Remake des Horrorklassikers Dead Space (stolze 88 Punkte im GamePro-Test) wollen wir euch vor allem den Koop-Hit It Takes Two ans Herz legen, der nicht ohne Grund bei den Game Awards 2021 zum Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde. Für Fußballfans führt zudem natürlich kein Weg an FIFA 23 vorbei. Hier eine kleine Auswahl aus den Angeboten:

Bedenkt dabei, dass sich die Preise von Spielen gerade bei Amazon gerne mal auch während eines Sales spontan ändern – manchmal zum Besseren, oft aber zum Schlechteren. In der Regel ist es deshalb empfehlenswert, mit dem Kauf nicht zu lange zu warten.

Ihr wollt noch mehr günstige Sonderangebote rund um Gaming und Technik? Dann solltet ihr vielleicht mal auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder einen Blick auf diese Artikel werfen: