Amazon Spiele-Sale: Diese Hits für PS5, PS4, Xbox & Switch gibt’s schon vor dem Prime Day günstig

Amazon hat heute einen Sale mit Spielen aus dem Hause Electronic Arts für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch gestartet. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um noch ziemlich aktuelle Titel, die 2023 oder Ende 2022 erschienen sind, von Need for Speed Unbound bis zum erst im August veröffentlichen Shooter Immortals of Aveum. Hier findet ihr die Übersicht:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Sale noch läuft. Ihr solltet damit rechnen, dass gerade die besten Angebote recht schnell ausverkauft sein könnten.

Die Highlights des EA-Sales bei Amazon

Zu den besten Spielen unter den Angeboten gehören sicherlich das Anfang des Jahres erschienene Remake des Horror-Shooters Dead Space und das Action-Adventure Star Wars Jedi: Survivor, Nachfolger des beliebten Jedi: Fallen Order, das euch noch viel mehr Raum beim Erkunden fremder Planeten lässt als der erste Teil.

Das günstigste Schnäppchen ist aber Wild Hearts, das ihr für PS5 und Xbox Series X jetzt schon für 19,99€ bekommt. Zwar hat Wild Hearts seine Macken, aber wenn ihr Lust auf spannende und spektakuläre Kämpfe gegen riesige Kreaturen im Stile eines Monster Hunter habt, solltet ihr zum aktuellen Preis trotzdem einen Blick riskieren. Hier die Highlights des Sales im Überblick:

2. Amazon Prime Day 2023 am 10. und 11. Oktober

Am 10. und 11. Oktober laufen die Amazon Prime Deal Days mit tausenden Sonderangeboten. Vermutlich werden auch einige tolle Gaming-Deals dabei sein.

Übrigens startet bei Amazon unter dem Titel „Prime Deal Days“ am 10. Oktober eine Art zweiter Amazon Prime Day 2023, der tausende Angebote exklusiv für Prime-Mitglieder bringen wird. Wir rechnen mit vielen guten Gaming-Angeboten, von Zubehör wie Controllern und Headsets über Spiele bis hin zu den Konsolen selbst. Dass die genannten Spiele von EA noch günstiger werden, ist jedoch unwahrscheinlich.

Sobald die Prime Day-Angebote gestartet sind, werdet ihr sie hier finden:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht behaltet ihr stets die Übersicht über die besten Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung. Ihr könnt aber auch direkt einen Blick auf diese Artikel werfen: