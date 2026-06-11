Amazon startet über 1000 frühe Prime Day Angebote: Filme & Serien ab jetzt günstig schnappen!

Schon vor dem offiziellen Start des Amazon Prime Days 2026 könnt ihr euch haufenweise Filme günstiger schnappen.

Eigentlich findet der Amazon Prime Day 2026 erst vom 23. bis zum 26. Juni statt, aber einige Angebote startet der Händler wie immer schon vorab. Dazu gehört unter anderem der große Film-Sale bei Amazon Prime Video: Dort könnt ihr jetzt über 1000 Filme und Serienstaffeln günstiger abstauben, viele Blockbuster gibt es schon zu Schnäppchenpreisen von weniger als 4€. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

Wie üblich am Prime Day gelten auch die frühen Film-Angebote nur für Prime-Mitglieder. Übrigens erwarten wir, dass Amazon schon bald weitere frühe Prime Day Angebote startet, wie es auch in den letzten Jahren stets der Fall war. Insbesondere Eigenmarken wie Fire TV Sticks und Kindle Reader gibt es meist frühzeitig günstig. Alle Prime Day Angebote findet ihr hier, sobald sie gestartet sind:

Prime Day Film-Sale bei Amazon: Das sind die Highlights!

1:33 Der Minecraft-Film im Trailer

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Angesichts der Masse an Sonderangeboten können wir euch hier leider keinen vollständigen Überblick über die Highlights des Prime Day Film-Sales liefern. Deshalb haben wir die älteren Filmklassiker außen vor gelassen (obwohl es natürlich gerade unter diesen so manches Schnäppchen gibt) und uns stattdessen auf die großen und aktuellen Blockbuster aus diesem und dem letzten Jahr konzentriert. Hier sind unsere zehn Tipps:

Insbesondere die oscarprämierten Meisterwerke One Battle After Another und Blood & Sinners sollte man unbedingt mal gesehen haben, allerdings sind hier die Rabatte natürlich noch nicht allzu groß. Die Komödien Ein Minecraft Film und Die nackte Kanone sind mit mindestens 50 Prozent Rabatt die günstigeren Deals.