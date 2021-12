In den Last Minute Angeboten bei Amazon könnt ihr jetzt verschiedene 4K-Fernseher von TCL günstig im Angebot bekommen. Darunter befindet sich auch der TCL QLED C727, der durch HDMI 2.1 sehr gut als Gaming-Fernseher geeignet ist. Ihr könnt ihn in Größen von 55 bis 75 Zoll und zu Preisen von 699 Euro bis 1.299 Euro bekommen. Hier findet ihr die Übersicht über die Deals:

Laut Vergleichsplattformen ist Amazon bei allen Größen des Modells der derzeit günstigste Anbieter, und zwar auch dann, wenn man den sehr ähnlichen TCL QLED C728 in den Vergleich einbezieht. Die Angebote sind theoretisch noch 13 Tage lang gültig, einzelne Modelle könnten aber schon deutlich früher ausverkauft sein.

Was bietet der TCL QLED C727?

Gaming: Der TCL C727 ist eine Variante des TCL C72+, der im Gegensatz zum normalen TCL C72 (beziehungsweise seinen Varianten wie dem C721) über ein 120-Hz-Panel und HDMI 2.1 mit den vollen 48 Gbps auf allen vier Anschlüssen verfügt. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Der Input Lag soll laut Herstellerangaben bei unter 15 ms liegen. Damit ist der TCL C727 sehr gut als Gaming-Fernseher geeignet.

Bild: Was die Bildqualität angeht, punktet der TCL C727 durch die QLED-Technik, die für bessere Farbdarstellung sorgt, sowie durch ein kontrastreiches VA-Panel mit Direct-LED-Beleuchtung. Bei der Bildqualität hingegen schneidet er eher mäßig ab, weswegen HDR-Inhalte nicht voll ausgenutzt werden können. Insgesamt ist der TCL C727 beim Bild solide Mittelklasse, nicht mehr und nicht weniger.

Alternative: TCL QLED C721 ohne HDMI 2.1

Wenn euch 60 fps bei 4K-Auflösung genügen und ihr euch nicht viel aus HDMI 2.1 macht, könnt ihr auch zum günstigeren TCL QLED C721 greifen. Dieser befindet sich in anderer Hinsicht ungefähr auf dem Qualitätsniveau des TCL C727, hat aber eben nur ein 60-Hz-Display. Amazon hat das Modell in Größen von 50 bis 65 Zoll im Angebot. Für 50 Zoll zahlt ihr 469 Euro, für 65 Zoll 799 Euro.