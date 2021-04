Bei Amazon könnt ihr das kabelgebundene Gaming-Headset Turtle Beach Recon 50P jetzt im Sonderangebot bekommen, für gerade mal 14,99 Euro. Amazon ist damit laut Vergleichsplattformen der derzeit günstigste Anbieter. Nach Angaben von Idealo gab es das Headset seit August 2020 nicht mehr zu einem ähnlich günstigen Preis. Hier geht's zum Angebot:

Turtle Beach Recon 50P Gaming-Headset für 14,99€ bei Amazon

Beim 50P handelt es sich übrigens um die PlayStation-Variante des Turtle Beach Recon 50. Das betrifft aber nur das Design. Über den 3,5-mm-Klinkenstecker ist das Headset mit allen aktuellen Konsolen kompatibel, von der PS4 und PS5 über die Xbox One und Xbox Series bis hin zur Nintendo Switch.

Was bietet das Turtle Beach Recon 50P?

Natürlich kann man bei einem so niedrigen Preis keine High-End-Qualität erwarten, aber beim Sound schneidet das Turtle Beach 50P erstaunlich gut ab. Vor allem die Bässe kommen sehr gut rüber, aber auch bei den Höhen ist es sogar vielen teureren Headsets überlegen. Die Mitten hingegen sind eher durchschnittlich. Noch besser als die Kopfhörer schneidet in Tests das Mikrofon ab. Es gibt die Stimme klar wieder und schirmt sogar Umgebungsgeräusche recht gut ab.

Schwächen, die den günstigen Preis erklären, finden sich weniger bei der Technik als vielmehr bei der Verarbeitungsqualität und beim Tragekomfort. Der Bügel ist nur leicht gepolstert, was dank des geringen Gewichts des Headsets aber nicht allzu schlimm ist. Die Hörer hingegen sind gut gepolstert, aber die Form passt nicht auf jedes Ohr und kann bei langem Tragen drücken. Außengeräusche werden zudem kaum abgeschirmt. Insgesamt fühlt sich die Verarbeitung billig und nicht sehr haltbar an, was in dieser Preisklasse allerdings nicht anders zu erwarten ist.

