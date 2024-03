Amazon kürzt Rückgabefrist für Elektronik, Videospiele, Filme und mehr drastisch: Das müsst ihr wissen

Wer eventuell etwas zurücksenden will, muss sich bald genau informieren.

Habt ihr bei Amazon Spiele oder Hardware wie Kopfhörer oder Controller bestellt, dann habt ihr aktuell noch jede Menge Zeit, euch zu entscheiden, ob ihr das Produkt behalten wollt. Gerade bei Geschenken oder falls ihr erst mal ausprobieren wollt, ist das praktisch.

Schon bald bleibt euch aber nur noch knapp die Hälfte der Zeit für Rücksendungen. Das gilt nur für bestimmte Warengruppen, die aber gerade im Gaming besonders relevant sind. Damit ihr auch künftig noch rechtzeitig dran seid, fassen wir alle Infos für euch zusammen.

Amazon gibt euch bald weniger Zeit für Rücksendungen

Auf welchen Zeitraum wird die Rückgabefrist verkürzt? Auf nur 14 Tage (bislang habt ihr noch 30 Tage Zeit)

Auf nur 14 Tage (bislang habt ihr noch 30 Tage Zeit) Ab wann gilt die Verkürzung? Ab dem 25. April

Ab dem 25. April Für welche Warengruppen gilt das grundsätzlich? Videospiele, Elektronik, Filme, Musik, Kamera und Bürobedarf. Also gehören dazu beispielsweise neben Spielen auch Blu-Rays, CDs, Konsolen und Zubehör, PCs und TVs. Allerdings bestehen Ausnahmen (via tagesschau.de).

Diese Ausnahmen gibt es: Innerhalb der genannten Gruppen gibt es aber immer noch bestimmte Produkte, die ihr weiterhin 30 Tage lang zurückgeben könnt, nämlich Geräte von Amazon-Eigenmarken (wie beispielsweise die Fire-Serie) und Produkte, die nicht neu, sondern generalüberholt sind.

Die lange Rückgabefrist bietet das Unternehmen bisher freiwillig an, gesetzlich vorgeschrieben sind nämlich nur die zwei Wochen, auf die jetzt bei den genannten Produkten verkürzt wird.

Hier findet ihr die Rückgabefrist aktuell und das soll auch noch künftig der Fall sein.

Woran erkenne ich im Zweifelsfall, wie lange die Rückgabefrist ist? Die Zuordnung kann natürlich bei bestimmten Produkten nicht ganz klar sein, aber ihr findet die Info zur Frist direkt unter dem Preis für den Artikel. Das soll auch in Zukunft noch der Fall sein. Also könnt ihr euch damit vergewissern, welche Frist zutrifft.

Das bedeutet es für euch

Wollt ihr zu Ostern zum Beispiel ein Konsolen-Spiel oder ein Headset verschenken, könnt ihr also erst mal noch durchatmen. Falls was bei den Beschenkten nicht gut ankommt oder doppelt vorhanden ist, gilt immer noch die 30-Tages-Frist. Ab Ende nächsten Monats solltet ihr dann allerdings genau hinschauen, was unter dem Kaufpreis angegeben ist.

Nähere Infos über eure genauen Rechte sollten in den nächsten Wochen noch folgen. Allerdings gilt so oder so, dass auch ohne eine Angabe des Grunds und ohne Originalverpackung zurückgesendet werden darf, wie IT-Anwalt Alexander Bräuer gegenüber Spiegel.de bestätigt.

Für euch bedeutet das nun natürlich, dass ihr euch bei bestimmten Artikeln ranhalten müsst, das Unternehmen will damit mit Sicherheit Kosten einsparen. Die Hoffnung dürfte darin bestehen, dass durch die knappere Frist bald insgesamt weniger Waren zurückgeschickt werden.

Tagesschau.de führt eine EHI-Studie an, die gezeigt habe, dass jede Retoure Händler im Schnitt zwischen fünf bis zehn Euro kostet und nennt außerdem Umweltfolgen, die durch das hohe Transportaufkommen entstehen.

Was sagt ihr zu den neuen Fristen: Gut machbar und sinnvoll oder schwierig?