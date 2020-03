Bei Amazon gibt es heute eine interessante Aktion für alle Fans von Comic-Verfilmungen: Zahlreiche Filme und Serien aus dem DC-Universum gibt es auf DVD und Blu-ray günstiger. Es handelt sich dabei um ein Tagesangebot, das nur bis Mitternacht gültig ist. Anlass ist übrigens der Joker-Film mit Joaquin Phoenix, der seit dieser Woche auf DVD, Blu-ray und über Prime Video bei Amazon verfügbar ist. Die Übersicht über alle Deals findet ihr hier:

DC-Filme und Serien reduziert bei Amazon

Welche Filme sind mit dabei?

Das Angebot an Filmen ist ziemlich umfangreich. Es beginnt bei Klassikern wie den Superman-Filmen mit Christopher Reeve oder den Batman-Filmen von Tim Burton und Joel Schumacher, die es gesammelt in einer Box gibt. Natürlich sind aber auch Kinohits aus den letzten Jahren dabei, etwa Suicide Squad oder Wonder Woman. Was hingegen leider fehlt, ist der im letzten Jahr erschienene Joker-Film, der ja eigentlich der Anlass für die Aktion ist.

Hier haben wir eine Auswahl der Filme zusammengestellt. Die Preise beziehen sich auf die DVD-Version, die Blu-ray-Fassungen sind in der Regel ein paar Euro teurer.

Welche Serien gibt es günstiger?

Bei den Serien ist unter anderem Gotham empfehlenswert, eine 2014 gestartete Krimiserie, die sich um den aus Batman bekannten Polizisten James Gordon dreht. Eine sehr unterhaltsame Mischung aus Humor und Horror bietet iZombie. Hier geht es um eine Medizinstudentin, die sich in einen Zombie verwandelt und Arbeit in der Gerichtsmedizin annimmt, um dort Gehirne zu fressen.

Auffällig ist, dass einige Serien erst ab Staffel 2 im Angebot enthalten sind. Das mag auf den ersten Blick seltsam wirken, liegt aber in der Regel daran, dass die ersten Staffeln dieser Serien ohnehin schon sehr günstig sind, oft sogar noch etwas günstiger als die Angebotspreise der weiteren Staffeln. Hier eine Auswahl der Serie, die Preise beziehen sich abermals auf die DVD-Version:

