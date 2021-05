Bei Amazon bekommt ihr gerade gleich drei Zubehörsets für die Nintendo Switch im Angebot, die von verschiedenen Herstellern stammen. Das 19-in-1 Zubehörset von Keten gibt es allerdings nur bis 18:20 Uhr im Blitzangebot günstiger, für die beiden anderen Deals gibt Amazon derzeit keine Ablauffrist an. Hier der Überblick:

Die Rabatte mögen nicht riesig wirken, aber die Sets sind für das Gebotene auch zum Normalpreis schon ziemlich günstig. Im Fall des Keten- und des Eovola-Sets müsste man beim Einzelkauf aller enthaltenen Artikel mit Gesamtkosten von rund 100 Euro rechnen. Alle drei Sets beinhalten unter anderem:

eine Tragetasche

einen Switch-Standfuß

zwei Joy-Con-Controllergriffe

zwei Joy-Con-Lenkräder

einen Switch-Displayschutz

eine Switch-Schutzhülle

mehrere Thumb Grips

Hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede:

Keten-Set

Das Keten-Set ist das umfangreichste unter den drei Angeboten. Es bietet neben den oben aufgelisteten Artikeln auch noch eine Ladestation für vier Joy-Cons, Schutzhüllen für die Joy-Cons, ein Spieleetui sowie ein Kabel, durch das ihr die Switch mit der Dockingstation verbinden könnt, ohne sie hineinstecken zu müssen. Dies soll dem Schutz vor Überhitzung bei langen Sessions dienen.

Keten 19 in 1 Zubehörset für Nintendo Switch statt 46,99€ für 35,69€

Eovola-Set

Das Eovola-Set ist ähnlich umfangreich wie das Keten-Set und bietet fast alles, was ihr dort findet, mit Ausnahme des oben erwähnten Kabels zum Anschluss an die Dockingstation. Dafür wirkt die Schutzhülle für die Switch etwas hochwertiger als beim Keten-Set. Außerdem bekommt ihr sowohl schwarze auch als bunte Joy-Con-Schutzhüllen.

Eovola Nintendo Switch Zubehörset 17 in 1 statt 39,99€ für 33,14€

Heystop-Set

Von einem USB-Ladekabel abgesehen bietet das Heystop-Set nichts, was nicht schon in der obigen Liste erwähnt worden wäre. Allerdings ist die Tragetasche deutlich größer als bei den beiden anderen Sets, auch die Dockingstation der Switch und die beiliegenden Joy-Con-Griffe finden in ihr Platz. Im Gegensatz zu den beiden anderen Sets ist das Zubehör hier übrigens größtenteils schwarz, sodass die Entscheidung auch eine Frage des persönlichen Geschmacks ist.

Heystop 12 in 1 Zubehörset für Nintendo Switch statt 40,99€ für 33,14€