Amazons bestes TV-Angebot: Den beliebtesten 4K-Fernseher aus 2024 gibt’s jetzt zum Schnäppchenpreis!

Dieser 4K-Fernseher steht schon seit Monaten meistens auf Platz 1 der Amazon TV-Verkaufscharts. Jetzt bekommt ihr ihn günstig im Angebot.

Es gibt einen 4K-Fernseher, der schon seit rund einem halben Jahr die TV-Verkaufscharts bei Amazon dominiert und High-End-Modelle von Herstellern wie Samsung, LG und Sony weit hinter sich lässt: der im Mai 2024 erschienene Hisense E6NT. Jetzt bekommt ihr den beliebten Fernseher, der ohnehin schon ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, bei Amazon extragünstig im Angebot. Vor allem die Versionen mit 43 und 55 Zoll sind stark reduziert:

Für 43 Zoll bezahlt ihr momentan nur noch 238,85€ (Release-UVP: 449€), der Preis der 55-Zoll-Version ist auf 339€ (Release-UVP: 599€) gesunken. Wie lange die Angebote noch gelten, verrät Amazon nicht. Weshalb der Hisense E6NT so beliebt ist und auch ähnlich günstige Modelle anderer Hersteller aussticht, erklären wir euch hier:

4K-Fernseher Hisense E6NT: Was bietet der Preis-Leistungs-Hit?

Der 4K-Fernseher Hisense E6NT bietet ein sehr gutes Bild für seinen Preis. Sogar Dolby Vision wird unterstützt.

Natürlich bekommt man zu einem so günstigen Preis keinen High-End-TV, für seine Preisklasse bietet der Hisense E6NT aber eine sehr gute Bildqualität. Das liegt unter anderem daran, dass er ein kontrastreiches VA-Panel verwendet. Außerdem wird durch Direct LED der Bildschirm gleichmäßiger ausgeleuchtet als bei vielen vom Rand beleuchteten Edge-Displays, die sonst oft bei günstigen 4K-Fernsehern zum Einsatz kommen, auch bei Modellen von Samsung und LG.

Der Hisense E6NT unterstützt sogar sowohl Dolby Vision als auch HDR10+, was gerade bei einem so günstigen 4K-FTV alles andere als selbstverständlich ist. Die HDR-Formate sorgen für leuchtende Farben. Ganz so gut wie bei teuren Fernsehern klappt das hier allerdings nicht, weil die maximale Helligkeit des Hisense E6NT, wie bei allen Low-Budget-TVs, nicht sehr hoch ist.

Eine weitere Einschränkung, mit der man in der Preisklasse stets leben muss, ist das 60Hz-Display. Ihr bleibt also auch mit der PS5 und der Xbox Series X auf maximal 60 FPS bei 4K-Auflösung beschränkt (wobei die Konsolen in den allermeisten Spielen ohnehin nicht mehr schaffen). Ansonsten ist der Hisense E6NT gut fürs Gaming geeignet. Der Input Lag ist niedrig, was schnelle Reaktionen ermöglicht, und sowohl VRR als auch ALLM werden unterstützt.

Sieht man davon ab, dass ihr auf maximal 60Hz bei 4K-Auflösung beschränkt bleibt, ist der Hisense E6NT ein guter Gaming-Fernseher.

Des Weiteren bietet der Hisense E6NT mit der aktuellen Version von VIDAA ein gutes Betriebssystem, das einen umfangreichen App-Support liefert. Die allermeisten größeren Streaming-Dienste werden unterstützt, vor wenigen Monaten ist sogar der Anime-Service Crunchyroll hinzugekommen. Um für eine besonders komfortable Bedienung zu sorgen, ist zudem Sprachsteuerung durch Alexa direkt integriert.

Alles in allem muss man also natürlich auch beim Hisense E6NT für den günstigen Preis ein paar Kompromisse machen, an viel teurere OLED- oder Mini-LED-Fernseher kommt er nicht heran. Für ein so günstiges Modell hat er aber erstaunlich viel zu bieten, weshalb seine große Beliebtheit nicht verwundert.