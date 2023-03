Amiga A500 Mini & C64 Maxi: Die Retro-Konsolen jetzt im Amazon Angebot günstig kaufen

Bei Amazon gibt es jetzt die Retro-Konsolen Amiga A500 Mini und C64 Maxi im Angebot.

Bei Amazon gibt es gerade jetzt zwei Retro-Konsolen im Sonderangebot: Sowohl den Amiga A500 Mini als auch den C64 Maxi bekommt ihr für 99,99€ statt 129,99€ (UVP). Beide Konsolen gibt es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo günstiger. Den A500 Mini könnt ihr gerade allerdings auch bei MediaMarkt und bei Saturn für 99,99€ im Angebot bekommen.

Neben den Konsolen selbst ist übrigens auch einiges Zubehör reduziert, nämlich ein Controller und eine Maus für den A500 Mini und ein Joystick für den C64 Maxi. All dieses Zubehör ist aber auch schon im Lieferumfang der Konsolen enthalten.

Was ist der Amiga A500 Mini?

Der Amiga A500 Mini wird mit einem Controller und einer Maus geliefert, die Tastatur ist hingegen nur zur Zierde da.

Der A500 Mini ist eine 2022 erschienene, dem Amiga 500 nachempfundene Retro-Konsole, die aber auch Spiele für dem Amiga 600 und Amiga 1200 emuliert. Die Tastatur ist leider nur Zierde und nicht funktionsfähig (im Gegensatz zur Tastatur des C64 Maxi). Dafür wird aber ein Controller mit acht Tasten und eine Maus mit zwei Tasten im Retro-Stil mitgeliefert. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch andere Controller oder eine richtige Tastatur anschließen.

25 Spiele sind vorinstalliert, darunter eine Menge großer Klassiker, die jeder Retro-Fan mal gespielt haben sollte, beispielswiese Another World, The Chaos Engine, Simon the Sorcerer, Speedball 2 oder der Director’s Cut des ersten Worms. Per USB-Stick lassen sich aber auch noch weitere Spiele installieren.

Was ist der C64 Maxi?

Der C64 Maxi ist ein richtiger PC mit funktionierender Tastatur. Passenderweise werden 64 Spiele mitgeliefert.

Im Gegensatz zum älteren C64 Mini ist der C64 Maxi keine Miniatur, deren Tastatur reine Zierde ist. Stattdessen handelt es sich um eine Nachbildung in Originalgröße, die wie der ursprüngliche C64 nicht nur eine funktionierende Tastatur bietet, sondern ein richtiger PC ist. Ihr könnt auf ihm also auch andere Programme als die 64 mitgelieferten Spiele laufen lassen oder sogar selbst programmieren.

Unter den mitgelieferten Spielen finden sich zahlreiche Klassiker wie Boulder Dash und Impossible Mission oder die Sportspiele Winter Games und Summer Games 2. In der Sammlung fehlen aber auch so einige große Hits wie beispielsweise Defender of the Crown oder Pac-Man. Immerhin wird dafür ein Joystick im Retro-Design mitgeliefert.