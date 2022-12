Amiga A500 Mini: So günstig gab es die Retro-Konsole mit 25 Spieleklassikern noch nie

In den Amazon Last Minute Angeboten könnt ihr jetzt den Amiga A500 Mini günstig bekommen. Ihr zahlt nur noch 94,99€ (UVP: 129,99€). Amazon ist damit nicht nur aktuell der günstigste Anbieter. Laut Vergleichsplattformen gab es die im März in Deutschland erschienene Retro-Konsole überhaupt noch nie so günstig. Bislang ist nicht bekannt, wie lange der Deal noch laufen wird. Hier findet ihr ihn:

Was bietet der Amiga A500 Mini?

Der Amiga A500 Mini ist zwar optisch dem Amiga 500 nachempfunden, emuliert aber auch Spiele für den Amiga 600 und Amiga 1200. Die Tastatur ist nicht funktionsfähig, sondern nur kosmetisch. Gesteuert werden die Spiele über die mitgelieferte 2-Tasten-Maus oder den 8-Tasten-Controller im Retro-Stil. Ihr könnt aber auch andere Controller oder eine richtige Tastatur anschließen, insgesamt gibt es dafür drei USB-Anschlüsse.

Der Amiga A500 Mini ist prinzipiell mit hunderten Amiga-Spielen kompatibel, die heruntergeladen und per USB-Stick installiert werden können. Im Lieferumfang enthalten sind 25 vorinstallierte Spiele, darunter berühmte Klassiker wie Another World, The Chaos Engine oder Worms. Hier die komplette Liste:

Alien Breed 3D

Alien Breed: Special Edition'92

Another World

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

California Games

The Chaos Engine

Dragons Breath

F-16 Combat Pilot

Kick Off 2

The Lost Patrol

Paradroid 90

Pinball Dreams

Project-X: Special Edition 93

Qwak

The Sentinel

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

Stunt Car Racer

Super Cars II

Titus The Fox: To Marrakech and Back

Worms: The Director's Cut

Zool: Ninja Of The Nth Dimension

Damit ihr die Spiele auf heutigen Fernsehern ansehnlich und stilvoll genießen könnt, liefert der Amiga A500 Mini verschiedene Skalierungs- und Filteroptionen. Außerdem könnt ihr jederzeit speichern und laden. Die Spiele laufen in 720p mit 50 bzw. 60 Hz. Angeschlossen wird die Retro-Konsole wie üblich per HDMI.