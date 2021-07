Das sehr beliebte Indie-Spiel Among Us bekommt ein paar physische Editionen, die ihr ab sofort vorbestellen könnt. Ein genaues Release-Datum gibt es bisher allerdings noch nicht. Ihr habt die Wahl zwischen drei Editionen für PS5, PS4, Nintendo Switch und Xbox Series X | One. Was diese für Inhalte bieten und wo ihr sie kaufen könnt, zeigen wir euch in dieser Übersicht.



Was ist Among Us? In diesem Spiel seid ihr Besatzungsmitglieder einer Raumstation. Einer der Gruppe ist ein Saboteuer (ein sogenannter Imposter), den die anderen entlarven müssen. Der Imposter versucht die Gruppe zu sabotieren, während diese verschiedene Aufgaben erledigen. Am Ende jeder Runde wird ein Spieler gewählt, bei dem die Gruppe glaubt, dass er der Saboteur ist. Dabei kann es natürlich die falschen erwischen. Bleibt der Imposter am Ende übrig, gewinnt er.

Among Us Crewmate Edition

So viel kostet die Crewmate Edition: Der Preis liegt hier bei 32,99 Euro.

Diese Inhalte stecken drin:

Das Hauptspiel Among Us und alle DLC-Add-ons: Airship-Bundle, Skin-Bundle Polus-Karte, Skin-Bundle MIRA HQ, Hamster-Bundle, Bettkrebs-Bundle, Hirnschnecke-Bundle, Stickmin-Bundle und Mini-Besatzung-Bundle.

Exklusive DLC-Inhalte der Retail-Version

Linsenförmige 3D-Hülle von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

"Impostor Syndrome"-Stickerbogen von Alyssa Herman

1 von 12 speziellen holografischen Mira HQ-Zugangskarten von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Gefaltetes Poster der Skeld-Karte, gestaltet von Cannon Kissane

Einlösbarer Code für 6 Hintergrundbilder für PC/Mobiltelefon von Amy Liu von Innersloth

Hier könnt ihr sie kaufen:

Among Us Impostor Edition

So viel kostet die Impostor Edition: Der Preis liegt hier bei 49,99 Euro.

Diese Inhalte stecken drin:

Das Hauptspiel Among Us und alle DLC-Add-ons: Airship-Bundle, Skin-Bundle Polus-Karte, Skin-Bundle MIRA HQ, Hamster-Bundle, Bettkrebs-Bundle, Hirnschnecke-Bundle, Stickmin-Bundle und Mini-Besatzung-Bundle.

Exklusive DLC-Inhalte der Retail-Version

Linsenförmige 3D-Hülle von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

"Impostor Syndrome"-Stickerbogen von Alyssa Herman

1 von 12 speziellen holografischen Mira HQ-Zugangskarten von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Gefaltetes Poster der Skeld-Karte, gestaltet von Cannon Kissane

Einlösbarer Code für 6 Hintergrundbilder für PC/Mobiltelefon von Amy Liu von Innersloth

"Crewmate vs Impostor"-Umhängeband von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Lila Plüsch-Besatzungsmitglied von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

"Spinning Into Space"-Anstecknadel (drehbar) von Cynthia Her

Limiterte Impostor-Schachtel

Hier könnt ihr sie kaufen:

Among Us Ejected Edition

So viel kostet die Ejected Edition: Der Preis liegt hier bei 89,99 Euro.

Diese Inhalte stecken drin:

Das Hauptspiel Among Us und alle DLC-Add-ons: Airship-Bundle, Skin-Bundle Polus-Karte, Skin-Bundle MIRA HQ, Hamster-Bundle, Bettkrebs-Bundle, Hirnschnecke-Bundle, Stickmin-Bundle und Mini-Besatzung-Bundle.

Exklusive DLC-Inhalte der Retail-Version

Limited Edition SteelBook von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

"Impostor Syndrome"-Stickerbogen von Alyssa Herman

1 von 12 speziellen holografischen Mira HQ-Zugangskarten von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Gefaltetes Poster der Skeld-Karte, gestaltet von Cannon Kissane

Einlösbarer Code für 6 Hintergrundbilder für PC/Mobiltelefon von Amy Liu von Innersloth

"Crewmate vs Impostor"-Umhängeband von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Lila Plüsch-Besatzungsmitglied von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

"Spinning Into Space"-Anstecknadel (drehbar) von Cynthia Her

"Crewmate-Fleecedecke" von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Rote "Impostor"-Beanie von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Limitierte Ejected-Edition-Schachtel

Hier könnt ihr sie kaufen: