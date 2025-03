Die Väter des brachialen Basses bringen neue Kopfhörer raus und wollen Noise-Cancelling revolutionieren - hier gibt es sie schon!

Noise Cancelling, guter Klang, ein schönes Design und der Über-Akku – Diese neuen Bluetooth-Kopfhörer von JBL haben starke Argumente!

Was wäre, wenn JBL in zwei Wochen neue Kopfhörer auf den Markt bringt, ihr sie aber schon jetzt bestellen dürft? Bei MediaMarkt könnt ihr die JBL Tour One M3 direkt bestellen und müsst nicht auf den offiziellen Release am 15. April warten! Lasst euch dieses extrem langlebigen Klangwunder mit hervorragendem ANC nicht entgehen und bestellt jetzt:

Angenehme Stille – immer und überall!

Egal, ob die Nachbarn trampeln, es im Zug oder Bus laut ist oder die Kollegen direkt neben dem eigenen Schreibtisch eine Diskussion um den besten Dragon Ball Film führen: Lärm nervt! JBLs neues Flaggschiff sorgt dank True Adaptive Noise Cancelling 2.0 stets für eine Oase der Stille. Durch acht Mikrofone werden Außengeräusche dynamisch erkannt und exakt gegengesteuert. Wollt ihr nicht komplett isoliert sein, könnt ihr auch einstellen, welche Geräusche durchgelassen werden sollen.

Natürlich hat sich der Hersteller auch beim Sound nicht lumpen lassen: 40-mm-Mica-Dome-Treiber massieren eure Ohrmuscheln mit feinstem Klang aus dem Hause JBL. Audiophile freuen sich darüber hinaus über viele Anpassungsmöglichkeiten, damit der Sound auch perfekt zu euch passt.

Ein starker 70-Stunden-Akku, fortschrittliche Mikrofon-Geräuschunterdrückung beim Telefonieren, Bluetooth-Kopplung mit zwei Geräten gleichzeitig und viele weitere Features runden die JBL Tour One M3 zu einem richtig guten Gesamtpaket ab. Eine echte Empfehlung für alle, die viel Wert auf Sound und ANC legen:

Ihr habt schon gute Kopfhörer und sucht nach anderen Deals? Dann gebe ich euch hiermit das beste Tool für Schnäppchenjäger an die Hand: unsere Deal-Übersichtsseite! Dort findet ihr jeden Tag aktuelle Angebote rund um Konsolen, Gaming, Brettspiele, Anime und vieles mehr. Schaut einfach mal rein und entdeckt Hammer-Rabatte, die man nicht verpassen sollte.