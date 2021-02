Bei MediaMarkt könnt ihr gerade drei der größten PS4-Hits günstig im Bundle bekommen: Horizon: Zero Dawn Complete Edition, Marvel's Spider-Man und The Last of Us Remastered kosten zusammen nur 29,99 Euro. Hinzu kommen 4,99 Euro für den Versand, weil The Last of Us erst ab 18 freigegeben ist. Diese Kosten könnt ihr vermeiden, wenn ihr das Bundle zu einem Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt.

MediaMarkt: Bundle mit Horizon: Zero Dawn, Spider-Man und The Last of Us für 29,99€

Das Angebot ist Teil des sogenannten Wahnsinns-Schnell-Verkaufs bei MediaMarkt, in dem ihr noch viele weitere Deals aus unterschiedlichen Bereichen bekommt, zum Beispiel Fernseher, Laptops, Smartphones und diverse Haushaltsgeräte. Die Übersicht über die Angebote des Sales findet ihr hier:

Was bieten die Spiele?

Horizon: Zero Dawn Complete Edition

Horizon: Zero Dawn ist ein Open-World-Actionspiel, das sich vor allem durch seine interessante und einzigartige Spielwelt auszeichnet. Wir leben am Rande einer primitiv wirkenden Gesellschaft, in deren Umgebung jedoch riesige, an Dinosaurier erinnernde Roboter ihr Unwesen treiben. Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was es mit den künstlichen Tieren auf sich hat und weshalb sie plötzlich aggressiver zu werden scheinen. Die Complete Edition enthält neben verschiedenen Ingame-Gegenständen das umfangreiche Add-On Frozen Wilds, das uns in Schnee- und Eislandschaften führt.

Marvel's Spider-Man

Auch bei Marvel's Spider-Man handelt es sich um ein Open-World-Spiel, hier befinden wir uns in Manhattan. Den Entwicklers ist es gelungen, die Kräfte des Superhelden hervorragend umzusetzen. Noch nie hat es so viel Spaß gemacht, sich von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer zu schwingen. Zum großen Erfolg des Actionspiels hat auch das temporeiche, von der Batman-Arkham-Reihe inspirierte Kampfsystem beigetragen, das durch die zahlreichen Spezialfähigkeiten des Helden an Tiefe gewinnt.

The Last of Us Remastered

The Last of US Remastered ist die PS4-Neuauflage des PS3-Klassikers. Dia Auflösung wurde von 720p auf 1080p hochgeschraubt und die Framerate liegt nun bei flüssigen 60 fps. Außerdem gibt es stimmungsvolle neue Licht- und Partikeleffekte. The Last of Us ist vor allem durch seine Geschichte, die vielschichtigen Charaktere und die dichte Atmosphäre zu einem Hit geworden. Der DLC Left Behind, der der Story ein interessantes Kapitel hinzufügt, ist in der Remastered-Version bereits enthalten.

Viele von euch dürften die drei genannten PS4-Titel wohl schon lange besitzen. Aber falls ihr sie aus irgendwelchen Gründen bislang ausgelassen habt, können wir euch nur wärmstens empfehlen, sie noch nachzuholen.

