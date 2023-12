Top-Angebot für Switch: Joy-Con Controller + Mario-Spiel zum Schnäppchenpreis sichern

Bei GameStop gibt's gerade günstige Bundles mit Joy-Con Controllern und verschiedenen Mario-Spielen für Nintendo Switch.

Bei GameStop könnt ihr jetzt Joy-Con Controller für Nintendo Switch im Bundle mit einem von vier Mario-Spielen zu einem günstigen Preis bekommen. Bei den Joy-Cons stehen sechs verschiedenen Farbkombinationen zur Auswahl, bei den Spielen könnt ihr euch zwischen Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars, Super Mario Party und dem brandneuen Super Mario Bros. Wonder entscheiden:

Der Preis des Bundles beträgt 99,99€. Da ihr für Joy-Con Controller allein aktuell schon circa 70 Euro bezahlen müsst und die Spiele zudem sehr preisstabil sind, ist das ein gutes Angebot. Als Alternative zu den Mario-Hits steht übrigens auch noch Nintendo Switch Sports zur Wahl. Da das Sportspiel aber öfter mal günstiger zu haben ist, macht ihr mit den Mario-Spielen den besseren Deal.

Unsere Empfehlung: Bundle mit Super Mario Bros. Wonder schnappen!

Das Bundle mit den Joy-Con Controllern macht bei allen zur Auswahl stehenden Spielen Sinn, denn alle verfügen über lokalen Multiplayer, für den ihr die Extra-Controller gut gebrauchen könnt. Unserer Kaufempfehlung ist aber Super Mario Bros. Wonder, das neben Mario Kart 8 Deluxe das beste der Spiele und zudem auch noch gerade erst erschienen ist.

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Super Mario Bros. Wonder ist im Grunde ein traditionelles Mario-Jump&Run, das aber viele neue Ideen bietet. Die spektakulärste davon sind die Wunderblumen, die unvorhersehbare Auswirkungen haben und euch beispielsweise ins Weltall befördern oder buchstäblich das Spiel auf den Kopf stellen können.

Außerdem gibt es neue Items, mit denen ihr euch beispielsweise in einen Elefanten verwandelt und so nicht nur enorm an Kraft gewinnt, sondern auch Wasser aufsaugen könnt. Mit dem Bohrerpilz hingegen könnt ihr euch durch den Level graben und ganz neue Wege eröffnen.

Zu diesen kreativen Einfällen kommen die perfektionierte Steuerung, das knallbunte Artdesign, die hervorragenden Animationen und die abwechslungsreichen Level noch dazu. All das zusammen macht Super Mario Bros. Wonder zum besten Mario-Spiele seit einigen Jahren und zu einem Muss für alle Fans des heldenhaften Klempners. Mehr erfahrt ihr in unserem Test:

Wenn ihr auch in Zukunft keine Schnäppchen aus den Bereichen Gaming, Unterhaltung und Technik verpassen wollt, solltet ihr ab und zu auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen. Aktuell gibt es zum Beispiel diese spannenden Angebote: