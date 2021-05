Saturn hat zur Feier seines 60. Geburtstags ein besonderes Tarifangebot gestartet: Statt wie üblich ein Smartphone beizulegen, gibt es zum Vodafone-Tarif mit 30 GB LTE sowie Telefon- und SMS-Flatrate einen Coupon über 500 Euro als Beigabe. Der monatliche Grundpreis fällt mit 30 Euro trotzdem noch recht moderat aus. Ein interessanter Deal vor allem für diejenigen, die schon ein gutes Smartphone besitzen und sich z.B. lieber einen neuen 4K-Fernseher oder Laptop holen wollen.

Saturn-Tarifangebot: 30 GB LTE + Telefon- & SMS-Flat + 500€-Coupon

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Gesamtkosten: Bei einem monatlichen Grundpreis von 30 Euro zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 720 Euro. Hinzu kommt die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Der Versand ist kostenlos. Eure Gesamtkosten für die ersten zwei Jahre betragen also 759,99 Euro. Nach zwei Jahren steigt der monatliche Grundpreis übrigens auf 41,99 Euro. Wie üblich bei solchen Deals solltet ihr also vorher kündigen.

Ersparnis: Das günstigste Angebot für den Vodafone-Tarif green LTE 30 GB, das wir finden konnten, liegt bei 24,99 Euro im Monat (ab dem 25. Monat 41,99 Euro), zuzüglich einer Anschlussgebühr von 29,99 Euro. Die Gesamtkosten liegen damit bei 629,75 Euro. Man zahlt hier also 130,24 Euro weniger als im Tarifdeal bei Saturn. Berechnet man jedoch den Wert des Coupons beim Tarifangebot mit ein, spart man dort 369,76 Euro.

Bedingungen des 500€-Coupons

Bevor ihr den Vertrag abschließt, solltet ihr euch über ein paar Bedingungen des Gutscheins im Klaren sein: Erstens müsst ihr den gesamten Gutschein auf einmal einlösen und der Wert eures Einkaufs muss über 500 Euro liegen. Zweitens ist er nur vor Ort im Markt einlösbar. Von nur online verfügbaren Deals könnt ihr mit ihm also nicht profitieren. Der Coupon ist zudem nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.