Die neue Woche startet an diesem Montag mit ein paar sehr interessanten Angeboten. Darunter sogar ein Nintendo Switch Lite-Handheld. Des Weiteren gibt es bei Amazon das Microsoft Surface Pro 7 zum Bestpreis und weitere Angebote des Tages. Gerade wer noch einen Rasenmäher oder Bewässerungshilfen braucht, bekommt heute ein paar passende Deals.

Alle Angebote bei Amazon

Nintendo Switch Lite zum aktuellen Bestpreis

Jetzt das Angebot nutzen: Bei Ebay bekommt ihr die Nintendo Switch Lite in Grau für nur 199,90 Euro. Damit spart ihr knapp über 10 Euro gegenüber den nächstbesten Anbietern. Wer also eine Nintendo Switch will, kann sich hier nun die kleine Schwester günstiger kaufen. Der Verkäufer ist der Händler sbdirect24, mit dem Ebay jedes Mal bei seinen großen Angebotsaktionen zusammenarbeitet. Über 97 Prozent der mehr als 21.000 Bewertungen vergeben eine positive Wertung für den Händler.

Nintendo Switch Lite, Grau für 199,90 Euro

Die Nintendo Switch Lite: Die Switch Lite ist kleiner, aber dennoch genau so leistungsstark wie die normale Nintendo Switch. Sie ist allerdings ein vollständiger Handheld und daher sind die Joy-Cons fest verbaut. Dennoch könnt ihr weitere Joy-Cons und den Pro-Controller mit ihr verbinden. Gerade für Spieler mit kleineren Händen, für Kinder oder einfach als Zweit-Switch ist die Konsole bestens geeignet.

0 0 Mehr zum Thema Paper Mario: The Origami King jetzt für Nintendo Switch vorbestellen [Anzeige]

Microsoft Surface Pro 7 für nur 799 Euro

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet das Surface Pro 7 von Microsoft bei Amazon für nur 799 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis und zudem gab es das 2-in-1 Tablet bisher noch nicht günstiger.



Diese Hardware erwartet euch: Allen voran bekommt ihr mit dem Surface Pro 7 ein leistungsstarkes Stück Technik, das mit einem Type-Cover schon fast zu einem vollwertigen Notebook wird. Wer will, kann sich eines für knapp 100 Euro dazu kaufen.



Mit dem Surface Pro 7 könnt ihr dank Windows 10 Home und der leistungsstarken Hardware normalen Tätigkeiten wie Office-Arbeiten, Grafik-Design, Streaming und Spielen nachgehen. Verbaut ist dabei diese Hardware.

CPU: Intel Core i5 mit 4x 3,7 GHz

RAM: 8 GB DDR4

Grafikkarte: Intel Iris Plus

Speicherplatz: 128 GB

Display: 12,3 Zoll mit 2.736 x 1.824 Pixel

Kamera: Front-Webcam mit 5 Megapixel

Surface Pro 7 für 799 Euro kaufen

Surface Pro Type-Cover für 95,99 Euro kaufen

Weitere Angebote bei Amazon

Alle Angebote bei Amazon