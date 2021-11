Seit dem 5. November 2021 ist nicht nur das große Update 2.0 für Animal Crossing: New Horizons verfügbar, sondern ebenso ein großer DLC. Ab sofort könnt ihr die Erweiterung Happy Home Paradise kaufen. Die UVP liegt bei 24,99 Euro. Wer beim Kauf des DLCs fünf Prozent Rabatt erhalten will, kann diesen im MEDION Shop für 23,74 Euro kaufen.

Top-Angebot: Günstiger könnt ihr den DLC derzeit in keinem anderen Online-Shop kaufen. Um den Angebotspreis zu erhalten, nutzt einfach den Gutscheincode nplay5 und schon erhaltet ihr fünf Prozent Rabatt auf die UVP.

Das erwartet euch mit dem Happy Home Pardise DLC

Zeit für Urlaub: Mit dem DLC könnt ihr Teil von Karlottas Team in der Ferienhausagentur werden. Eure Aufgabe ist es dabei die Ferienträume der Kunden wahr werden zu lassen. Jeder Kunde hat seine eigene Erwartung an ein Ferienhaus und es ist eure Aufgabe diese zu erfüllen. Ihr wählt entsprechend die Insel für das Ferienhaus, platziert Möbel, zieht Wände ein, dekoriert alles Innen wie Außen und passt die Jahres- und Tageszeiten an.

Zudem könnt ihr aus den Häusern auf der Insel der Ferienhausagentur Gebäude wie ein Restaurant, ein Krankenhaus, eine Schule und mehr entwerfen.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an kostenlosen Neuerungen mit Update 2.0 für Animal Crossing. Was ihr alles machen könnt und was euch erwartet, haben wir euch in einem gesonderten Artikel zusammengefasst:

ACNH DLC bei Amazon kaufen

Wer auf den Rabatt verzichtet, kann den Happy Home Paradise DLC auch bei Amazon kaufen. Dort allerdings zur UVP von 24,99 Euro.