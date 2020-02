Am 20. März erscheint unter dem Titel New Horizons das neue Animal Crossing für die Nintendo Switch. Bei Alternate könnt ihr die niedliche Lebenssimulation in den heutigen Tagesdeals günstiger vorbestellen, nämlich für 51,90 Euro statt 59,90 Euro. Ein günstigeres Angebot gibt es laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo, zumal Alternate in diesem Fall auch noch kostenfrei liefert.

Animal Crossing: New Horizons statt 59,90€ für 51,90€ vorbestellen bei Alternate

Das Angebot gilt prinzipiell bis 8 Uhr am Sonntagmorgen, allerdings ist die Stückzahl begrenzt. Der Deal könnte also schon vor Ablauf der Zeit ausverkauft sein. Alternate verspricht, dass ihr New Horizons bei Vorbestellung pünktlich am Erscheinungstag erhaltet.

Was ist Animal Crossing: New Horizons?

Das neue Animal Crossing übernimmt zwar den niedlichen, farbenfrohen Look der Vorgänger, macht davon abgesehen aber einiges anders. Wir starten nicht in einem fertigen Dorf und übernehmen auch keinen Bürgermeisterposten. Stattdessen verschlägt es uns auf eine einsame Insel, auf der wir erst mal am Strand unser Zelt aufschlagen.

Das Dorf müssen wir diesmal selbst um uns herum errichten, wobei Crafting eine größere Rolle spielen soll als das aus Vorgängern bekannte Farming. Nachdem wir hierbei Fortschritte gemacht haben, folgen uns nach und nach weitere Bewohner auf die Insel. Dabei treffen wir auf viele beliebte Charaktere aus früheren Serienteilen. Mehr Infos über New Horizon findet ihr hier.

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX günstiger vorbestellen

Neben dem neuen Animal Crossing könnt ihr auch das am 6. März für die Switch erscheinende Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX heute bei Alternate günstiger vorbestellen. Hierbei handelt es sich um ein Remake der für den Nintendo DS und den Game Boy Advance erschienenen Spiele.

Die Bedingungen sind dieselben: Der Preis ist von 59,90 Euro auf 51,90 Euro reduziert, das Angebot gilt bis 8 Uhr am Sonntagmorgen, ist aber nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Der Versand ist auch in diesem Fall kostenfrei.

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX statt 59,90€ für 51,90€ vorbestellen bei Alternate