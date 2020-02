Am 20. März 2020 erscheint Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch. Das Spiel könnt ihr bereits vorbestellen, wenngleich die Wahl des Shops dieses Mal stark den Vorbesteller-Bonus beeinflusst. Denn je nach Shop erhaltet ihr ein anderes Extra zum Spiel dazu. Damit ihr, die für euch passende Edition aussuchen könnt, stellen wir euch in dieser Übersicht alle Varianten vor.



Was ist Animal Crossing: New Horizons? Es ist der erste Animal Crossing-Teil auf der Nintendo Switch und setzt damit die berühmte Serie fort. Das Simulationsspiel lässt euch die Kontrolle über einen Bewohner übernehmen. Dieser zieht in ein Dorf auf einer Insel und baut dort sein Haus auf. Dabei müsst ihr Aufträge erledigen und könnt Aktivitäten wie Angeln und Gartenbau nachgehen. Damit ihr im Detail erfahrt, was euch im Spiel erwartet, haben wir alles zusammengefasst, was wir zum neuen Animal Crossing wissen.



Eine Edition, verschiedene Vorbesteller-Boni: Es gibt nur die eine Standard Edition des Spiels, die ihr physisch oder digital kaufen könnt. Wer sich für die Retailbox entscheidet, kann allerdings je nach Shop ein besonderes Extra wie ein Microfasertuch erhalten.



Die Nintendo Switch Animal Crossing Edition: Neben dem Spiel an sich könnt ihr euch auch die besondere Limited Edition der Nintendo Switch im Animal Crossing-Look kaufen. Diese enthält das Spiel und die Konsole in speziellen Pastell-Farben, sowie mit der kleinen Insel auf dem TV-Dock. Alles zu dieser Edition haben wir euch bereits gesondert vorgestellt.

Animal Crossing: New Horizons vorbestellen

Als Nintendo eShop-Code günstiger kaufen: Wer möchte, kann sich Animal Crossing: New Horizons auch als Key für den Nintendo eShop vorbestellen. Bei Medion bekommt ihr das Spiel dabei sogar günstiger, denn hier kostet euch die digitale Edition nur 53,99 Euro.

Animal Crossing bei Medion kaufen

Des Weiteren bekommt ihr die physische Boxedition bei Amazon, OTTO, MediaMarkt und Saturn mit jeweils eigenen Boni.

Animal Crossing mit Tragetasche vorbestellen

Wollt ihr die Tragetasche als Bonus, dann müsst ihr Animal Crossing: New Horizons bei Amazon kaufen. Allerdings steigt durch die Tasche der Preis im Vergleich zur Standard Edition um fünf Euro. Ihr könnt das Spiel bei Amazon auch ohne Tasche kaufen.

Animal Crossing mit Microfasertuch vorbestellen

Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr Animal Crossing: New Horizons zusammen mit einem Stickerset und einem Microfasertuch. Perfekt um die eigene Brille in stilechtem Animal Crossing-Look zu putzen und überall deutlich zu machen, wie sehr man Fan des Spiels ist. Der Vorbestellerbonus verursacht hier allerdings keine Zusatzkosten.

Animal Crossing mit Schlüsselanhänger vorbestellen

Solltet ihr dagegen lieber einen Schlüsselanhänger als Bonus bevorzugen, dann führt euch euer Weg zu OTTO. Hier bekommt ihr Animal Crossing: New Horzions mit einem Waschbär-Anhänger.

Animal Crossing: New Horizons + Anhänger für 59,99 Euro

Nintendo Switch Animal Crossing Schutzhüllen

Animal Crossing Schutz für eure Nintendo Switch: Neben dem Spiel könnt ihr bei Amazon und MediaMarkt auch Schutzhüllen für eure Nintendo Switch und Switch Lite kaufen. Diese sind im Animal Crossing-Look gehalten.