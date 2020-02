Das Warten hat ein Ende! Nachdem Fans immer wieder mit kleinen Andeutungen neugierig gemacht wurden, erscheint Animal Crossing: New Horizons endlich am 20. März 2020. Im Folgenden fassen wir alles zusammen, was wir bereits über die Lebenssimulation wissen.

Die neue Map: Reif für die Insel

Im Gegensatz zu anderen Titeln der Serie fangen wir nämlich auf einer verlassenen Insel ganz von vorne an. Kein Dorf. Kein Bürgermeisterposten. Nur wir und das Meer. Zu Beginn sollen wir nicht einmal ein Zelt haben. Wie wir in diese Situation gekommen sind: Ganz einfach. Tom Nook, der Unternehmer-Waschbär, hat uns das "Reif für die Insel"-Paket angedreht. Das, was wir machen, ist Urlaub.

Und wir bezahlen sogar dafür. Flug, Reiseticket, Zelt und ein neues Smartphone kosten uns insgesamt 49.800 Sternis. Zumindest verlangt Nook die von uns am Ende des Trailers.

Während wir also die Stille der einsamen Insel genießen, müssen wir irgendwie an knapp 50.000 Sternis kommen. Aber keine Bange: Tom Nook ist kein fieser Unternehmertyp, sondern wartet geduldig, bis wir ihn zurückzahlen.

Eine Insel pro Switch

Wichtig: Entgegen vieler Vermutungen wird es nur eine Insel für uns geben. Obwohl die Idee von mehreren Inseln immer wieder aufkam, hat Nintendo jedes Mal wieder bekanntgegeben, dass es pro Switch immer nur eine Insel gibt, egal wie viele Accounts auf der Konsole registriert sind oder wie viele Versionen des Spiels auf ihr genutzt werden.

In #AnimalCrossing: New Horizons genießt ihr das Inselleben in eurer von Grund auf selbst gebauten Siedlung. Wie ihr sie gestaltet, liegt ganz in eurer Hand!#NintendoE3 pic.twitter.com/ORwCNNhTQu — Nintendo DE (@NintendoDE) June 12, 2019

Bekannte Charaktere kehren zurück

Auf dieser Insel ist jedoch spieltypisch wieder richtig viel los. Zwei (noch nicht bekannte) Tiere haben ebenfalls ein Paket erstanden und kommen mit uns an. Die können wir nicht von der Insel kicken, schließlich haben sie auch für ihren Platz an der Sonne bezahlt. Bevor sie sich jedoch irgendwo niederlassen, fragen sie uns um Erlaubnis.

Welche Tiere kehren zurück? Außerdem kommen mit der Zeit andere Bewohner auf die Insel, vor allem, wenn wir sie langsam ausstatten. Im Trailer waren bereits bekannte Bewohner zu sehen, unter anderem Bianca die Katze, die Wölfin Freya tief im Gespräch mit dem Schaf Edith, das Reh Selina und Hamster Hamid.

NEWS: IGN has confirmed Isabelle will return in Animal Crossing: New Horizons!https://t.co/8drNxZJkkw pic.twitter.com/IRkpCBa63C — Animal Crossing News (@anicrossingnews) June 12, 2019

Auch Isabelle ist wieder dabei: In einem Tweet des offiziellen Animal Crossing-Accounts ist auch Isabelle zu sehen, sie wurde zusätzlich von Nintendo bestätigt. Und dann findet sich im Netz auch noch ein unbestätigter Leak, der über 250 neue Bilder von Bewohnern und ihren vermeintlichen Kostümen für New Horizons zeigt, unter anderem auch Isabelle.

Tom Nook gave us a sneak peek of his Deserted Island Getaway Package today. It was SO exciting! ? ? pic.twitter.com/V6XSJ2eCAd — Isabelle (@animalcrossing) January 2, 2020

Und Resetti? Der hat diesmal dank Auto-Save seine Aufgabe als Anti-Reset-Bauftragter verloren, soll sich in New Horizons aber um einen neuen Job kümmern. Damit dürfte der kultige Maulwurf dennoch im neuen Ableger auftreten, wir sind gespannt in welcher Form.

Nur K.K. haben wir nicht entdecken können. Sollte der Star einen Auftritt hinlegen, werden wir euch jedoch selbstverständlich informieren.

Neue Gameplay-Features in Animal Crossing: New Horizons

In früheren Spielen starteten wir in einer bereits existierenden Stadt, jetzt fangen wir ganz von vorne an. Allerdings dürfte Fans der Aufbau nach einer Weile bekannt vorkommen. Zwar gäbe es viele neue Aspekte, die sich auf das Inselleben bezögen, erklärten die Entwickler.

Die Grundmechaniken würden sich aber nicht von denen der Hauptserie unterscheiden, auch wenn nicht alle aus vorherigen Teilen übernommen werden. In New Leaf konnten wir beispielsweise Blumen pflanzen und bestäuben, in New Horizons wachsen die Blumen auf der Insel und sprießen auch drei Tage später wieder neu hervor. Konkretes Farming ist aktuell nicht geplant, vielmehr wird gebastelt.

Crafting und DIY

In #AnimalCrossing: New Horizons verhilft euch Nooks Reif-für-die-Insel-Paket zu einem neuen Leben auf eurer eigenen Insel. Hier baut ihr alles was ihr braucht aus Materialien, die ihr auf der Insel sammelt – von Werkzeugen bis Möbel.#NintendoE3 pic.twitter.com/AACVi0V2y7 — Nintendo DE (@NintendoDE) June 12, 2019

Um Dinge auf der Insel zu erschaffen, haben wir ein Craftingmenü. Das versteckt sich hinter dem Menüpunkt DIY-Rezepte, die wir bereits aus dem Mobile-Ableger Pocket Camp kennen. Im Menü finden sich alle Gegenstände, die wir herstellen können und was wir dafür benötigen. Hier scheint alles dabei: Werkzeuge, Möbel, Deko und Accessoires wie Blumenkränze.

Gerade zu Beginn sind die meisten Materialien auf der Insel zu finden, allerdings kann es sein, dass wir zunächst erstmal etwas anderes herstellen müssen um an unser eigentliches Ziel zu kommen. Wenn wir eine Bank bauen wollen, brauchen wir Holz.

Für das Holz müssen wir jedoch einen Baum fällen und dafür brauchen wir eine Axt. Und für die wiederum brauchen wir Steine und einen Ast. New Horizons bietet also ganz klassisches Crafting.

Wenn wir größere Dinge wie Sofas, Tische oder andere Möbel bauen, können wir sie problemlos überall platzieren. Und damit meinen wir wirklich überall: Unser Sofa kann auch am Strand stehen und unser Lagerfeuer im Zelt, wenn wir das wollen. Außerdem lassen sich Gegenstände wie beim Happy Home Designer in Halbfeldschritten platzieren, was sehr viel mehr Einrichtungsmöglichkeiten bietet.

Waschbär-Werkstatt

Neu beim Crafting ist die Vielfalt der Ressourcen: Ein Baum kann weiches, hartes oder normales Holz abwerfen. Im Sand können sich Muscheln verstecken, die wir erst ausgraben müssen. Und so weiter.

Gewerkelt wird im Gemeinschaftsbreich der Nooks. Dort können wir jedoch nicht nur neues Herstellen, sondern auch Unnützes verkaufen oder Gegenstände und Ressourcen kaufen, die uns noch fehlen. Je mehr wir übrigens an Schulden zurückzahlen, desto besser sind Timmy, Tommy und Tom ausgestattet.

Wo gibt es neue Rezepte?

Dort finden wir auch neue Rezepte, die wir für ein paar Sternis kaufen können. Neue Rezepte gibt es jedoch auch, wenn wir neue Tiere finden oder neue Gegenstände ertauschen oder finden.

Smartphone-Features

Teil des Reif für die Insel-Paketes ist neben dem Flugticket auch ein Smartphone, das so genannte NookPhone.

Das fungiert wie ein Hub, die Apps sind die Menüpunkte, auf die wir zugreifen können.

DIY-Rezepte

Kamera

Karte

Telefonbuch

Nook-Meilen

NEWS: DIY Recipes being shown off now, accessible by a smartphone called Nook Phone pic.twitter.com/q16xCA0zA0 — Animal Crossing News (@anicrossingnews) June 11, 2019

Fotomodus in Animal Crossing

Hinter der Kamera verbirgt sich der Fotomodus von New Horizons. Zwar könnten wir auch einfach einen Screenshot mit der Switch im Handheld-Modus machen.

Was der Fotomodus bietet: Das Feature verfügt jedoch nicht nur über eine Zoomfunktion und mehrere Filter, die wir über das Bild legen können - sie hat außerdem Gesichtsausdrücke für unseren Bewohner parat, die er oder sie auf Kommando für das Foto zeigen.

Das sieht auf den ersten Blick wirklich liebenswert aus. Ein direkter Blick in die Augen unseres Bewohners kann jedoch weiterhin für leichte Unruhe sorgen.

NEWS: Camera mode with zooming, filters, and more confirmed pic.twitter.com/8DE6h8W5Ah — Animal Crossing News (@anicrossingnews) June 11, 2019

Nook-Meilen

Unter der Kategorie Nook-Meilen findet sich ein ganzer Haufen Stempelkarten. So, wie wir fürs Fliegen Meilen sammeln, können wir für Dinge, die wir auf der Insel erledigen, Nook-Meilen einstreichen. Und dieses Mal sollen wir auch für kleine Dinge belohnt werden, die sonst nicht ins Gewicht fallen, zum Beispiel Unkraut jäten.

So möchten die Entwickler uns motivieren, auch kleine Dinge zu tun und auszuprobieren. Gesammelte Nook-Meilen können dann übrigens gegen Items und Aktivitäten eingetauscht werden.

Nord- und Südhalbkugel

Im Trailer ist nicht immer eitel Sonnenschein. Alle vier Jahreszeiten sind vertreten, inklusive Schnee im Winter und braun-rotem Laub im Herbst. Die Jahreszeiten bestimmen nicht nur, wen wir wo auf der Insel antreffen können, sondern erfordern auch besondere Vorkehrungen. Beispielsweise können wir uns gegen fiese Schauer im Herbst einen Regenschirm craften.

Aber es gibt auch noch eine andere Neuerung: Die Zeit, zu der die Jahreszeiten auftreten.

Wie in den letzten Spielen der Reihe auch sind Tages- und Jahreszeit an Datum und Uhrzeit im System gekoppelt. Das bedeutet, dass ein Wintermorgen wirklich ein morgen im Winter ist. Für Europäer super, für Australier eher weniger. Bei denen spielen sich die Jahreszeiten nämlich genau umgekehrt ab.

Deswegen lässt sich im Spiel jetzt einstellen, ob wir auf der Nord- oder Südhalbkugel leben. Damit auch Spieler auf der anderen Seite der Welt die richtigen Jahreszeiten erleben.

Neues im Charakter-Editor

Ebenfalls neu: Features im Charaktereditor. Dort können wir uns zum ersten Mal unseren Hautton aussuchen. Bis jetzt hatten nur die Spinoffs Happy Home Designer und Pocket Camp diese Möglichkeit, nun hält das Feature aber auch in die Hauptserie Einzug. Weitere Auswahlmöglichkeiten sind:

unterschiedliche Haare

unterschiedliche Gesichtsmerkmale

komplett neue Frisuren und Gesichtsmerkmale

kein Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Gesichtsmerkmalen

Wir müssen jetzt also keine kryptischen Fragen vor Spielbeginn beantworten, aus denen sich irgendwie ergibt, wie wir aussehen. Wir entscheiden selbst und sollen unseren Avatar jederzeit wieder ändern können.

Falls ihr übrigens darüber nachgedacht habt, ob ihr New Horizons und Pocket Camp verbinden könnt, haben wir direkt eine Antwort der Entwickler für euch: Nein. Aya Kyogoku, eine der Entwicklerinnen, erklärte in einem Interview mit IGN, dass die beiden Titel unterschiedliche Spiele seien und deswegen auch getrennt behandelt würden.

Multiplayer und Koop-Features

Und zuletzt gab es eine volle Demonstration des Koop-Modus. Animal Crossing New Horizons bietet sowohl einen lokalen als auch einen Online-Koop. Lokal können bis zu vier, online bis zu acht Spieler gleichzeitig über eine Insel streifen.

Wie ihr im Multiplayer mit Freunden spielt, erklären wir euch hier.

Special Edition Switch

Und zuletzt wartet Nintendo pünktlich zum Release noch mit einer Überraschung für Sammler auf. Neben den zu erwartenden Amiibos wird nämlich auch eine Limited Edition-Switch erscheinen, die mit Sonne. Strand und Pastelltönen Urlaubsstimmung verbreitet.

Eine Prise Realismus (und Kniescheiben)

Mit der neuen Konsole hat natürlich auch die Grafik einen Schritt nach vorn gemacht und zeigt sehr viel realistischere Details. Beispielsweise hüpft der Zopf bei einer der Bewohnerinnen im Trailer hin und her, während sie Holz hackt, und der Wind, der durch die Bäume fährt, lässt deren Wipfel wogen.

Außerdem haben wir festgestellt, dass die Menschen in den Trailern jetzt Kniescheiben haben. Ein eigentlich nicht besonders auffälliges Detail, das bei näherem Hinsehen jedoch sehr große Auswirkungen hat. Jetzt, wo wir die Kniescheiben-Bewohner kennen, wirken die Beine der Kniescheibenlosen ein bisschen wie Wiener Würstchen.

Das sind alle Infos, die wir aktuell über Aninmal Crossing: New Horizons haben. Wenn ihr Neuigkeiten habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Außerdem interessiert uns, ob ihr euch auf Animal Crossing freut. Wenn ja, warum? Wenn nein: Warum geht der Hype an euch vorbei und trifft andere so hart?