DER Animations-Held aus den 2000ern hat endlich sein eigenes LEGO-Set

Kein Animationsfilm hat in meinen Augen Popkultur so gut in ein Märchen-Setting integriert, wie Shrek. "Somebody once told me, the world is gonna roll me..."

Oger sind wie Zwiebeln: Nein, sie stinken nicht, sie haben Schichten. LEGO-Sets haben auch Schichten, was passend ist, denn dieses LEGO-Set stellt niemand Geringeren dar, als Shrek, den wohl bekanntesten Oger der Welt!

LEGO 72423: Shrek, Esel und der gestiefelte Kater

Ganze 16 Jahre ist es her, seit der letzte Shrek-Film in den Kinos gelaufen ist. Zugegeben, er war nicht der allerbeste, aber immerhin besser als der Dritte. Seitdem hat sich in der Fan-Community einiges getan. Memes wie "Shrek is love, Shrek is life" und die ganzen Allstar-Parodien haben Mitte der 2010ern das Internet unterhalten und teilweise auch etwas verstört, der grüne Oger ist also lange Zeit kulturell relevant geblieben.

Aber Shrek ist nicht der einzige Charakter aus dem Dreamworks-Franchise, so haben wir seither auch zwei Filme mit dem gestiefelten Kater bekommen, der 2004 in Shrek 2 sein Debüt feierte. Der zweite Film mit der orangen Katze kam 2022 in die Kinos und begeisterte viele Fans: Das Franchise hat also wieder neues Leben bekommen.

Das ikonische Trio aus LEGOs: Shrek, Esel und der gestiefelte Kater, im Original gesprochen von Mike Myers, Eddie Murphy und Antonio Banderas.

Seit geraumer Zeit wissen wir, dass jetzt auch ein fünfter Shrek-Film 2027 ins Kino kommt, aber bis dahin können sich Fans anderweitig beglücken, und zwar mit dem offiziellen LEGO-Set! Neben den drei Hauptcharakteren aus dem zweiten Film sind hier einige Eastereggs versteckt. Das Oger-Warnschild aus Shreks Sumpf und die Sonnenblumen aus dem Feld im ersten Teil, wo die bekannte Szene mit der Zwiebel – die ebenfalls vorhanden ist – stattfindet.

Auf den Fotos erkenne ich erfreulicherweise keine Aufkleber, also sind die Augen, der Mund und das Schild bedruckt. Hinzu kommt noch der gestiefelte Kater, der als einzige Minifigur im Set immer noch von den Proportionen zu den anderen beiden passt. Mit 1403 Teilen bekommt ihr hier ein hübsches Modell für waschechte Fans!

LEGO am Prime Day – ihr könnt ordentlich sparen!

Das Shrek-Set ist noch sehr neu, weshalb ein explizites Prime-Day-Angebot unwahrscheinlich ist. Zum Prime Day wird es viele Angebote geben und ich würde auch raten, sich die Konkurrenz von LEGO anzuschauen. Mehr zu anderen Klemmbausteinmarken findet ihr in meinem Ratgeber bei GameStar Tech:

Wer aber bei LEGO bleiben will, kann sogar jetzt schon zu den frühen Prime-Day-Angeboten greifen, die ihr bei den LEGO-Amazon-Angeboten findet. Einige dieser Angebote sind aber Prime-Angebote, von denen ihr nur mit einem Prime-Abo profitieren könnt. Wer keine Lust hat, Geld auszugeben, kann für 30 Tage Amazon Prime kostenlos testen , vergesst nur nicht das Abo vor Ablauf der 30 Tage zu kündigen, falls ihr es nicht weiterlaufen lassen wollt.